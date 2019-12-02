Зеленский снова опроверг давление на него американцев: у Трампа отреагировали

Политика

Президент Владимир Зеленский в интервью американским СМИ еще раз прояснил ситуацию с «заморозкой» Штатами военной помощи Украине летом 2019 года. Возвращаясь к ставшему скандальным телефонному разговору «Зеленский — Трамп» украинский президент настаивает: диалог не строился по принципу «услуга за услугу».

«Послушайте, я никогда не разговаривал с президентом с позиции quid pro quo („услуга за услугу“). Это не мое… Я не хочу, чтобы мы выглядели как попрошайки. Но вы должны понять. Мы на войне. Если вы наш стратегический партнер, то вы не можете ничего блокировать для нас. Я думаю, что это справедливо. Речь идет не об „услуге за услугу“, а о том, что само собой разумеется», — заявил Зеленский в интервью журналу Time.

Президент США остался доволен интервью Зеленского. «Горячая новость: президент Украины вновь заявил, что президент Трамп не сделал ничего плохого в отношении Украины, наших взаимоотношений и телефонных звонков. Если бы Радикальные Левые Демократы были в здравом уме (а это не так), то дело было бы закрыто!» — написал Трамп в Twitter.

Напомним, ранее посол США при ЕС Гордон Сондленд изменил свои показания и признал, что принцип «услуга за услугу» не только использовался Белым домом, но был «основным в переговорах» с новой властью Украины.

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