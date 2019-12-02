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Шевченко, Миколенко, Тайсон: названы лауреаты премии «Футбольные звезды Украины-2019»

21:36 2 декабря 2019 151
Шевченко, Миколенко, Тайсон: названы лауреаты премии «Футбольные звезды Украины-2019»
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 2 декабря, на столичном НСК «Олимпийский» прошла торжественная церемония награждения «Футбольные звезды Украины-2019», которую учредили Украинская ассоциация футбола и Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов.

Лучшим футболистом по итогам 2019 года был признан игрок «Шахтера» Тайсон, пришедшего на мероприятие со своей женой (на фото в заголовке), который в итоговом голосовании обошел своего одноклубника Марлоса и полузащитника «Динамо» Виктора Цыганкова. Отметим, что ни Виктор, ни его одноклубники не посетили торжественное мероприятие.

Также представитель донецкого клуба стал лучшим вратарем — почетную статуэтку получил Андрей Пятов, обошедший в голосовании динамовца Георгия Бущана и Юрия Панькива из «Александрии».

Лучшим тренером мужских команд стал наставник сборной Украины Андрей Шевченко, под руководством которого «желто-синие» не проиграли ни одного матча в нынешнем году и успешно квалифицировались в финальную часть Евро-2020. Среди прочих номинантов были Александр Петраков, ставший чемпионом мира вместе со сборной U-20 и главный тренер «Зари» Виктор Скрипник. Приз лучшему тренеру молодежных команд достался Александру Петракову, который стал чемпионом мира со сборной U-20.

В номинации «Лучший молодой футболист» победу одержал защитник «Динамо» Виталий Миколенко, обошедший своих одноклубников Владислава Супрягу и Сергея Булецу, которые выступают в нынешнем сезоне на правах аренды в «Днепре-1».

А приз за лучший гол достался футболистке сборной Украины U-17 Надежде Иванченко, отметившейся классным точным ударом издали в матче с ровесницами из Сербии.

В данной номинации юная девушка обошла капитана «Динамо» Сергея Сидорчука и его гол «Шахтеру» в 1/8 финала Кубка Украины, а также точный удар Георгия Цитаишвили, завершившего свой сольный проход с центра поля в финале молодежного чемпионата мира.

В других номинациях победителями стали: «Лучший арбитр» — Виктор Копиевский (Кропивницкий), «Лучший игрок в футзал» — Кирилл Ципун (МФК «Продексим» Херсон), «Лучший игрок в пляжный футбол» — Андрей Неруш («Евроформат-Бодон"/"ВІТ», «Лучший голкипер среди женщин» — Екатерина Самсон («Житлобуд-1» и сборная Украины), «Лучший тренер женских команд» — Роман Заев («Восход» Стара Маячка).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию церемонию награждения лучшего футболиста Европы «Золотой мяч-2019» в Париже.

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