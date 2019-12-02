«Золотой мяч»-2019: онлайн-трансляция церемонии в Париже

Спорт

В понедельник, 2 декабря, в парижском театре «Шатле» состоится церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе «Золотого мяча» (Ballon d'Or), присуждаемого изданием France Football (начало — в 21:30). Отметим, что прошлогодного победителя полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича на сей раз не оказалось даже среди номинантов.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию гала-вечера в столице Франции, за которой вы сможете следить в этой новости.

Итоги голосования «слили» в сеть

В сети появились итоговые результаты голосования представителей СМИ. Настоящие ли? Узнаем вечером. Пока же поздравлять Лионеля Месси с шестым «Золотым мячом» спешить не будем.

30 претендентов

Еще в октябре французское издание обнародовало список из 30 претендентов на «Золотой мяч», обладатель которого определится по итогам голосования 96 спортивных журналистов.

На награду претендуют: Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»), Френки де Йонг (Нидерланды, «Барселона»), Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»), Душан Тадич (Сербия, «Аякс»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Трент Александер-Арнольд (Англия, «Ливерпуль»), Донни ван де Беек (Нидерланды, «Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Маттейс де Лихт (Нидерланды, «Ювентус»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды, «Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»), Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм»), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Роберто Фирмино (Бразилия, «Ливерпуль»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Эден Азар (Бельгия, «Реал»), Маркиньос (Бразилия, «ПСЖ»), Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»), Жоау Фелиш (Португалия, «Атлетико»).

Отметим, что, кроме Луки Модрича, в числе номинантов не оказалось таких звезд, как Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Поль Погба (Франция, «МЮ») и Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»).

Прошлогодний обладатель «Золотого мяча» хорват Лука Модрич посетил церемонию в Париже с супругой Ваней и детьми — сыном Ивано, дочерьми Эмой и Софией

Приз за 13 тысяч евро

Награда, вручаемая победителю, была изготовлена в Париже ювелирным домом Mellerio dits Meller. Приз состоит из двух полусфер из латуни, установлен на основании из пирита и покрыт золотым слоем (высота современного варианта — 31 см, ширина — 23 см). Имя победителя гравируется на мяче. Стоимость «Золотого мяча» около 13 тысяч евро.

Так выглядит награда, ежегодно вручаемая France Football

Трофей Льва Яшина

В этом году France Football впервые вручит награду Льва Яшина, присуждаемую лучшему голкиперу.

На приз единственного вратаря-обладателя «Золотого мяча» (1963 год) претендуют: Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»), Войцех Щесны (Польша, «Ювентус»), Алиссон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»), Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»), Кепа Аррисабалага (Испания, «Челси»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»), Самир Ханданович (Словения, «Интер»), Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити») и Андре Онана (Камерун, «Аякс»).

Лунин — среди номинантов

Во время гала-вечера своего обладателя найдет приз Kopa Trophy, вручаемый лучшему молодому футболисту (до 21 года). Отрадно, что в числе 10 претендентов на награду есть голкипер сборной Украины Андрей Лунин, ставший чемпионом мира U20.

Компанию вратарю «Вальядолида» составили: Ли Кан Ин («Валенсия», Южная Корея), Самуэль Чуквуезе («Вильярреал», Нигерия), Мойзе Кин («Эвертон», Италия), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия), Жоау Фелиш («Атлетико», Португалия), Матейс де Лихт («Аякс"/"Ювентус», Нидерланды), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Кай Хаверц («Байер», Германия) и Маттео Гендузи («Арсенал», Франция).

В прошлом году приз получил чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин

Женский «Золотой мяч»

В прошлом году французское издание впервые определило лучшую футболистку года: женский «Золотой мяч"-2018 достался норвежке Аде Хегерберг из французского «Лиона», который в Киеве выиграл Лигу чемпионов.

На сей раз на приз претендуют: Саманта Керр («Чикаго Рэд Старс», Австралия), Эллен Уайт («Манчестер Сити», Англия), Нилла Шифер («Линчепинг», Швеция), Амандин Анри («Лион», Франция), Люси Бронз («Лион», Англия), Алекс Морган («Орландо Прайд», США), Вивианн Мидема («Арсенал», Нидерланды), Дженнифер Марожан («Лион», Германия), Пернилла Харден («Вольфсбург», Дания), Сара Бухадди («Лион», Франция), Меган Рапино (США), Лике Мартенс («Барселона», Нидерланды), Сари ван Венендал («Атлетико», Нидерланды), Венди Ренар («Лион», Франция), Роуз Лавель («Вашингтон Спирит», США), Марта («Орландо Прайд», Бразилия), Ада Хегерберг («Лион», Норвегия), Косоваре Осллани («Такон», Швеция), София Якобссон («Такон», Швеция), Тобин Хит («Портленд Торнс», США).

Прошлогодняя победительница — норвежка Ада Хегерберг

История «Золотого мяча»

Почетную награду учредили по инициативе главного редактора журнала France Football Габриэля Ано, попросившего своих коллег проголосовать за лучшего игрока года в Европе в 1956 году. Первым обладателем приза стал англичанин Стэнли Мэтьюз.

Изначально журналисты могли голосовать только за европейских игроков, выступающих за европейские клубы, поэтому такие мегазвезды, как Диего Марадона или Пеле не могли получить эту награду. В 1995 году правила изменились: теперь приз могли завоевать футболисты любой национальности, если они выступали за европейский клуб. Первым футболистом не из Европы, получившим «Золотой мяч», стал нынешний президент Либерии, а в ту пору футболист «Милана» Джордж Веа.

В 2007-м правила вновь изменились: теперь обладателем «Золотого мяча» мог стать игрок любой национальности, выступающий за любой клуб мира. В связи с этим было увеличено число журналистов, определяющих победителя: с 52 представителей СМИ из Европы до 96 мастеров пера и микрофона со всего мира, которые определяют пять лучших футболистов года.

В 2010 году награды «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» были объединены в «Золотой мяч ФИФА». Первым обладателем такого приза стал Лионель Месси. В сентябре 2016-го Международная федерация футбола прекратила партнерство с France Football по «Золотому мячу». С этого момента награда вновь называется «Золотой мяч» и вручается журналом France Football.

По пять раз почетный приз добыли португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси, по три — голландцы Йохан Кройф и Марко ван Бастен, а также француз Мишель Платини.

Знаменитый голландец Йохан Кройфф трижды владел почетной наградой

Украинский след

Напомним, что за 63 года существования «Золотого мяча» престижная награда трижды вручалась украинским футболистам: в 1975-м — Олегу Блохину, в 1986-м — Игорю Беланову и в 2004-м — Андрею Шевченко.

Обладатели «Золотого мяча» Андрей Шевченко, Олег Блохин и Игорь Беланов

Отметим, что в прямом эфире церемонию вручения «Золотого мяча» покажет телеканал «Матч!»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что издание Marca назвала имя победителя «Золотого мяча"-2019.

Фото Twitter France Football, ФК «Динамо», Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter