Посол Венгрии своим интервью "заработал" ноту протеста МИД Украины

Политика

В МИД Украины отреагировали на скандальное интервью посла Венгрии Иштвана Ийдярто. Дипломат был вызван в украинское внешнеполитическое ведомство, и там Ийдярто вручили ноту протеста.

28 ноября посол Ийдярто в интервью заявил, что Венгрия продолжит блокирование комиссии Украина — НАТО, а также настаивал, что Украина должна обеспечить возможность венгерской общине Закарпатья получать образование на родном венгерском языке.

«Послу было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства в Украине и блокировке венгерской стороной деятельности комиссии Украина — НАТО. В ходе беседы было дополнительно отмечено, что закон Украины „Об образовании“ не нарушает права украинцев венгерского происхождения», — рассказали в МИД об итогах беседы с дипломатом.

Напомним, ранее посла Венгрии уже вызывали в МИД, чтобы он объяснился за высказывания министра иностранных дел Петера Сийярто о якобы «антивенгерской» политике Украины.

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