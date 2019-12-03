"Пивной челлендж": Харьковский бронетанковый ответил на вызов львовян (мощное видео)

Украина

«Харьковский бронетанковый завод», специалисты которого в начале года модернизировали танк Т-64, решили ответить на «вызов» своих коллег из Львова, продемонстрировал точность работы стабилизатора 125-мм пушки танка Т-80БВ.

Таким образом харьковчане поддержали «пивной челендже», пишет Defense Express.

Издание отмечает, что суть челленджа — в том, чтобы незакрепленный бокал с пивом удержался на пушке во время движения боевой машины, при этом из него не должно пролиться ни капли пенного напитка.

При этом важно учитывать, что вес пушки почти 50-тонного танка составляет 2,5 т, а длина — более 6 м.

Такая наглядная демонстрация работы стабилизатора показывает, что пушка всегда точно направлена ​​на цель. И несмотря ни на какие маневры, в том числе и по бездорожью, наводчик может уничтожить цель практически с первого выстрела.

Отвечая на вызов львовян, харьковские оружейники пошли еще дальше — помимо кружки с пивом на пушку установили бокал с коньяком.

При этом оба теста харьковский Т-80БВ прошел на отлично.

Как известно, впервые подобную демонстрацию провели немецкие танкисты на танке Leopard 2А4. Соответствующее архивное видео было обнародовано Бундесвером в 2015 году, спровоцировав появление нового челленджа. В сентябре этого года оружейники «Львовского бронетанкового завода» решили его повторить.

Напомним, что Т-80БВ — модернизированная версия танка Т-80, которая серийно изготавливается на «Харьковском бронетанковом заводе». Этот танк на постоянной основе поставляется в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту Украины. Обновленная машина получила новую динамическую защиту и защиту бортов, цифровую связь, спутниковую навигацию, а главное — тепловизионный прицел и ночные средства наблюдения за полем боя. Такая модернизация позволяет значительно повысить боевую эффективность машины. Сейчас «Харьковский бронетанковый завод» готовит очередную партию модернизированных танков Т-80БВ для передачи украинской армии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на госпредприятии «Львовский бронетанковый завод» летом завершили модернизацию танка Т-64 — основной боевой машиной бронетанковых подразделений ВСУ.

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