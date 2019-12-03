Политика

У Зеленского допустили переговоры с Путиным в режиме тет-а-тет

В рамках нормандского саммита (Украина, Россия, Германия, Франция) возможна отдельная встреча тет-а-тет президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, на которую недавно намекала российская сторона. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Саммит „четверки“ — это формат достаточно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, но возможны отступления, если возникнет необходимость», — рассказал Кулеба. По его словам, потребность во встрече тет-а-тет может возникнуть спонтанно.

По словам Кулебы, в любом случае украинская сторона попытается избежать впечатления, что Зеленский и Путин пытаются о чем-то договориться за спинами союзников из Германии и Франции.

«Как эта встреча будет происходить, сказать тяжело, потому что за стол сядут гроссмейстеры, не аматоры. Соберутся лидеры государств», — напомнил вице-премьер.

Напомним, Зеленский 2 декабря записал видео, где описал, чего ждет от будущей встречи с Путиным в нормандском формате. Президент Украины считает, что уже сам факт встречи — победа, а обсуждать на переговорах будут «окончание войны».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter