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Политика

У Зеленского допустили переговоры с Путиным в режиме тет-а-тет

8:28 3 декабря 2019 14
Зеленский путин
Инф. «ФАКТОВ»

В рамках нормандского саммита (Украина, Россия, Германия, Франция) возможна отдельная встреча тет-а-тет президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, на которую недавно намекала российская сторона. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Саммит „четверки“ — это формат достаточно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, но возможны отступления, если возникнет необходимость», — рассказал Кулеба. По его словам, потребность во встрече тет-а-тет может возникнуть спонтанно.

По словам Кулебы, в любом случае украинская сторона попытается избежать впечатления, что Зеленский и Путин пытаются о чем-то договориться за спинами союзников из Германии и Франции.

«Как эта встреча будет происходить, сказать тяжело, потому что за стол сядут гроссмейстеры, не аматоры. Соберутся лидеры государств», — напомнил вице-премьер.

Напомним, Зеленский 2 декабря записал видео, где описал, чего ждет от будущей встречи с Путиным в нормандском формате. Президент Украины считает, что уже сам факт встречи — победа, а обсуждать на переговорах будут «окончание войны».

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