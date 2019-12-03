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Крымский мост оказался никому не нужен: путинскую "стройку века" сняли на фото
Крымский мост, который оккупанты обещали сделать основными воротами на полуостров, оказался не слишком востребованным, особенно после окончания турсезона на полуострове. Фигурировавшие в прогнозах миллионы автомобилей на мосту оказались фантазиями.
Свежие фото моста опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым. На снимках видно, что мостовой переход большую часть времени пустует.
Напомним, ранее новые испытания на мосту подтвердили, что единственные, кого интересует быстрый путь через Керченский пролив, это российские военные. Запуск поездов по мосту, планировавшийся на декабрь, отложен на полгода, как минимум до лета 2020-го.
Фото KrimRt/Twitter
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