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Крымский мост оказался никому не нужен: путинскую "стройку века" сняли на фото

8:58 3 декабря 2019 477
крымский мост
Инф. «ФАКТОВ»

Крымский мост, который оккупанты обещали сделать основными воротами на полуостров, оказался не слишком востребованным, особенно после окончания турсезона на полуострове. Фигурировавшие в прогнозах миллионы автомобилей на мосту оказались фантазиями.

мост

Свежие фото моста опубликовала крымский блогер RoksolanaToday&Крым. На снимках видно, что мостовой переход большую часть времени пустует.

мост

Напомним, ранее новые испытания на мосту подтвердили, что единственные, кого интересует быстрый путь через Керченский пролив, это российские военные. Запуск поездов по мосту, планировавшийся на декабрь, отложен на полгода, как минимум до лета 2020-го.

Фото KrimRt/Twitter

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