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Введение в храм Пресвятой Богородицы: чего нельзя делать в праздник и как провести этот день

У христиан восточного обряда 4 декабря один из 12 самых больших праздников в году — Введение в храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Торжество всегда отмечается в этот день и в народе называется Третья Пречистая. Напомним, Первая Пречистая — это Успение (28 августа), а Вторая — Рождество Богородицы (которое православные и грекокатолики отпраздновали 21 сентября). «Перша Пречиста жито засіває, Друга — дощем поливає, а Третя снігом покриває», — говорили наши предки, поскольку на Введение уже, как правило, выпадал снег, осень передавала все свои права зиме.

История этого праздника такова. Родители Марии Иоаким и Анна долго не имели детей. Но, будучи праведниками, истово молились и просили Всевышнего даровать им дитя, обещая отдать его на службу Богу в Иерусалимский храм. И Господь услышал их молитвы. У престарелых Иоакима и Анны родилась девочка, которую назвали Марией. Когда ей исполнилось три года, отец с матерью, во исполнение обещания, отвели ее в главный храм в Иерусалиме и отдали на попечение первосвященника Захарии (того самого, который будет отцом Иоанна Крестителя). Встретив Марию на пороге, Захария, вдохновленный Святым Духом, взял ее за руку и провел в Святая Святых — самое сокровенное место и главную часть храма, куда по закону позволялось входить только архиерею, да и то лишь раз в год, — с жертвенной кровью, которую он приносил за себя и грехи других людей.

Позже, согласно церковным преданиям, Захария становился свидетелем явления, которое его изумляло. Отроковица Мария постоянно пребывала в общении с Ангелами. Священник не раз видел, как некто, имеющий вид Ангела Господнего, разговаривает с Девой и подает ей пищу. Удивление вызывало и то, что бестелесный, нематериальный дух давал ей материальную еду для питания плоти, и то, что приходил Ангел не к священнику, а к девочке. «Меня охватывают ужас и удивление! Что же из этого будет? На ней ли сбудутся пророчества?» — размышлял Захария.

Между тем Бог готовил Марию к величайшему Таинству — Рождению от нее Спасителя мира.

Дева Мария жила при храме почти 12 лет. Под опекой священников она получила хорошее образование. Девочка была набожной, научилась разным видам рукоделия. Когда настало время оставить храм и выйти замуж, Мария пояснила священникам, что с момента своего зачатия обещана родителями Богу и сама дала обет сберечь себя непорочной, а поэтому замуж не выйдет и останется девственницей.

Тогда, по совету священников, она была обручена с праведным старцем Иосифом, который пообещал оберегать честь Девы, считая себя только мнимым ее супругом. Мария переселилась в Назарет, в дом Иосифа.

Первые упоминания о празднике Введения в храм Богородицы можно найти в преданиях палестинских христиан IV столетия. Там, в частности, говорится о том, что царица Елена построила храм в честь Введения.

Традиции праздника

В народе праздник Введения считался началом нового хозяйственного года. Люди верили: кто в этот день утром первым придет в дом, тот будет «полазником» — тем, кто приносит счастье или неудачу. Если порог переступил красивый молодой человек — это хорошая примета: весь год семья проведет в счастье и достатке и все будут здоровы. Если придет немощный человек, да к тому же бедный, это предвещает болезни и денежные трудности. Ну, а хуже всего, если явится «стара баба»: в таком случае жди в доме Старухи с косой.

В некоторых регионах Украины существовала традиция накануне Введения освящать воду.

Чего нельзя делать в этот день Заниматься домашними делами: убирать, гладить, шить, стирать (это, согласно поверью, может вызвать в природе настоящую бурю). Ссориться с кем-либо, повышать голос, устраивать скандалы. Согласно народным верованиям, ничего нельзя одалживать. Пожилым людям нежелательно ходить в гости и приглашать к себе. От Введения до Благовещения (7 апреля) не положено копать землю, даже если погода позволяет. Считается, что в этот период земля отдыхает и сил набирается. Что можно делать в этот день Следует посетить праздничную службу в храме, помолиться о здоровье близких, желательно повести на литургию детей или внуков. Поскольку длится Рождественский пост, у верующих особое меню, но в праздничный день дается послабление — можно употреблять рыбу. Также на стол подают красное вино. Можно проводить духовные уроки с маленькими детьми. Такая благочестивая традиция издревле существовала в Украине.

Приметы праздничного дня

Сколько на Введение воды — столько на Юрия (6 мая) травы

В это время обычно уже устанавливалась зимняя погода. В народе говорили: «Прийшла Перша Пречиста — одягнула природа намисто, прийшла Друга Пречиста — взяла комара нечиста, а прийшла Третя Пречиста — стала діброва безлиста».

Снег, выпавший в этот день, растает уже не скоро: «Третя Пречиста ступає, землю снiгом вкриває».

Еще одна народная примета: «Як Введення мостить мостки, а Микола забиває гвіздки, то люта зима буде». Следовательно, мороз в праздничный день предвещал суровую зиму.

Также по погоде в праздник судили о том, какой она будет на Святки: «На Введення мороз — всi свята з морозом, тепло — всi свята з теплом».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как питаться в Рождественский пост, и делились рецептами постных блюд. Среди них есть и рыбные, которые можно приготовить на Введение.

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