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Политика

Зеленский срочно созвал СНБО: что произошло

10:43 3 декабря 2019 296
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский срочно созвал на 3 декабря заседание Совета национальной безопасности и обороны. Совещание будет посвящено предстоящей встрече в Париже в нормандском формате (президенты Украины, России, Германии и Франции).

Как сообщает Интерфакс-Украина, о созыве заседания упомянул утром 3 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который по свой должности обязан участвовать в таких встречах. В СНБО свое совещание открыто не анонсировали.

Напомним, в России считают, что президентам Путину и Зеленскому необходимо встретиться 9 декабря в Париже тет-а-тет. В команде Зеленского соглашаются, что такая отдельная встреча действительно может состояться на полях саммита.

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