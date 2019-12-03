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Происшествия

Масштабный пожар в Полтаве: на складе стройматериалов прогремели взрывы (фото)

11:04 3 декабря 2019 155
пожар на складе стройматериалов в Полтаве
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

Во вторник, 3 декабря, в 5:15 в полтавскую службу спасения поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании складского помещения ООО «Полтавтрансстрой», что на улице Сакко, 12а, рядом с Южной железной дорогой.

— По словам свидетелей, начало гореть после того, как прогремело два мощных взрыва, — рассказала «ФАКТАМ» начальник сектора по связям со СМИ и работе с общественностью главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко. - Взорвались, как оказалось, две большие емкости с неизвестным веществом, стоявшие рядом со складским помещением, где производили металлопластиковые окна. Продукцию рабочие складировали на улице. От вспыхнувшего пластика горела даже земля. Пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания. К тушению были привлечены 42 человека личного состава и 12 единиц спецтехники, а также пожарный поезд железной дороги. В 7:40 огонь был локализован, но ликвидация пожара продолжается.

Один из цехов предприятия, а также расположенное в здании 29-е отделение «Новой почты», которое отправляет и принимает габаритные посылки, удалось спасти.

Что стало причиной взрывов, установит следствие.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в киевском детском садике, который произошел 2 декабря. Там в огне погиб охранник учреждения.

А в Запорожье на пожаре в частном доме пострадала семья — погибли 10-летняя школьница и ее бабушка. А отец девочки попал в реанимацию.

В этом же городе в конце ноября прогремел взрыв и вспыхнул пожар на высоковольтной подстанции. На время ликвидации последствий аварии весь район был обесточен.

Фото: управление ГСЧС в Полтавской области

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