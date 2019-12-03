Легкие рецепты для ужина: оригинально и вкусно (фото)

Стиль жизни

Вкусный ужин как магнитом тянет после работы домой. Но перед каждой хозяйкой всегда стоит вопрос: что оригинальное приготовить, да такое, чтобы угодить и мужу, и детям. Важно, чтобы приготовление не занимало много времени, а ингредиенты были доступны. Ну и, конечно, рецепт должен быть проверенным, иначе и время будет потеряно, и продукты испорчены, и настроение. Немаловажное условие — сезонность блюда. Ведь в сезонных овощах и фруктах, как известно, максимум пользы. Ну и, конечно, важно уметь подать блюдо. Тогда оно выглядит аппетитно. А ужин с красивой сервировкой стола родным и близким запомнится надолго. Оригинальными идеями блюд для теплого ужина в кругу семьи и друзей с «ФАКТАМИ» поделилась канадский кулинар Ольга Саидова.

— Одно из очень вкусных блюд — тефтели в беконе, запеченные в духовке, — говорит Ольга Саидова. — Ничего сложного в этом рецепте нет: обычные тефтели оберните полоской бекона или грудинки — и вы почувствуете новый вкус с детства любимого блюда.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Тефтели в беконе, запеченные в духовке На 1 кг 750 г говяжьего фарша понадобится: 5 средних луковиц;

4 зубчика чеснока;

200 мл кефира или йогурта;

2 яйца;

5 ст. л. молотых сухарей;

бекона- две упаковки по 375 г;

половина чайной ложки кориандра;

4 ст. л. мелко нарубленной петрушки;

пол чайной л. соли;

пол чайной л. молотого черного перца;

сыр моцарелла (тертый для посыпки);

томат, можно пасту (150 мл развести с 500 мл воды). Бекон может быть сырокопченым или копчено-вареным. Мелко нашинкованный лук, мелко нарубленную петрушку и кефир (йогурт) смешать с фаршем, добавить яйца, соль, черный перец, кориандр, измельченый чеснок, молотые сухари. Важно хорошо перемешать. Дать хотя бы полчаса массе настояться. Сформировать шарики или бочонки. Каждый обернуть полоской бекона, поместить на смазанный маслом противень. Залить томатом, наполовину закрывая шарики, каждый посыпать тертым сыром. Запекать тефтели в разогретой духовке около получаса при 200 градусах до образования корочки. Можно запечь без томата, но этот соус просто безупречен. И приятного аппетита!

Тефтели в беконе – блюдо сытное

— Заметила, что рис вы заменяете молотыми сухарями.

— Да, это так. В этом случае тефтели из говядины будут нежнее. К слову, могу поделиться иранским секретом варки риса. Фишка заключается в том, что этот рис готовится с картошкой. И в качестве гарнира вы получаете рис и картошку одновременно.

Рис с картошкой – сочетание парадоксальное. Тем не менее это очень вкусно

— Честно говоря, трудно представить. Никогда не слышала о таком способе приготовления риса. Рис с картошкой — сочетание несколько парадоксальное.

— Вот рецепт этого необычного гарнира.

Деликатесный рис с картошкой Для приготовления одной порции понадобится: стакан риса басмати;

1,5 чашки воды холодной;

1 средняя сырая картофелина;

масло растительное (я обычно использую виноградное, оно без запаха). Для приготовления пяти порций потребуется средняя кастрюля. Хорошо промытый рис залить подсоленной водой и, изредка помешивая, варить минут 10 до полуготовности. Затем рис поместить в дуршлаг и промыть под струей холодной воды. Пока лишняя вода стекает, взять сухую кастрюлю, очистить картофелину и нарезать кружочками. Дно кастрюли покрыть кружочками очищенного картофеля, налить масло, (его не должно быть много, просто тонкой пленкой покрыть картофель), насыпать полуготовый рис, равномерно распределяя по картошке, закрыть крышкой кастрюлю. Готовить на медленном огне в плотно закрытой кастрюле минут 20. Рис получится рассыпчатый, а картошка — хрустящей, если ее тонко порезать. Икра «заморская «баклажанная великолепно дополнит ваш гарнир!

— Очень аппетитно! И главное, что готовится — проще простого.

— А еще посоветую приготовить мексиканскую пасту. В оригинале она получается жгучей, но я не любитель острых ощущений, поэтому просто уменьшила в рецепте количество стручков острого перца чили. Я в восторге от этой пасты — без нее не обходится ни одно мое блюдо. Это не только полезно, но и вкусно — особенно с жареными баклажанами и тертой морковкой с майонезом и чесноком. А еще при желании можно добавить зеленый горошек.

Мексиканская паста Ингредиенты: авокадо — 3 штуки;



помидоры -4 штуки;

кориандр свежий -1 пучок;

чеснок свежий — 1 головка средняя;

перец стручковый острый красный чили — свежий или сушеный -1 шт;

соль по вкусу. В блендере перебить мякоть авокадо и помидоры. Добавить чеснок и кориандр, перец и соль, перемолоть до однородной пасты. Переложить в стеклянную банку, разместив на дне косточку от авокадо (для сохранения цвета), закрыть крышкой — и в холодильник. Готовую пасту можно хранить в холодильнике неделю.

Мексиканская паста, несомненно, понравится гурманам

— Если хотите, чтобы паста получилась жгуче-острая, возьмите два перца, а не один, как в рецепте, — уточняет Ольга Саидова.

— Ольга, что вас вдохновляет на творчество?

— Мои дети — их у меня семеро. Кухня — это искусство в каждодневной жизни. Однообразная еда надоедает. Чтобы разнообразить рацион семьи, я много экспериментирую, совершенствую рецепты и получаю от этого удовольствие.

Ольга Саидова: «Я много экспериментирую на кухне, совершенствую рецепты и получаю от этого удовольствие»

— Какие блюда у вас любимые?

— Я очень люблю рыбу и морепродукты. Сейчас приобретают популярность низкокалорийные десерты. Это вкусно и полезно, а главное -- можно насладиться и сохранить фигуру.



— Бывали ли вы в Украине?

— Не раз отдыхала в Карпатах. В Украине потрясающая природа. В Закарпатье хочется возвращаться вновь и вновь.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что готовить в Рождественский пост, который закончится 7 января, и что нельзя есть до Рожества.

Фото из альбома Ольги Саидовой

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