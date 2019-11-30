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«Фарфоровые» истории
3 декабря 2019
ФИГУРКА ДНЯ.</br>«Фарфоровые» истории.</br>3 декабря 2019
ТЕЛЕЖКА

Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1973
Скульптор: Julio Fernandez
Высота: 22 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Несколько дней назад сидел я на одной из центральных площадей славного испанского города Валенсия. Несмотря на наступление календарной зимы, тёплое солнышко, очевидно, нисколько не догадываясь об этом, продолжало щедро согревать своим теплом все вокруг — цветущие апельсиновые деревья, зелёную траву, сплошь усыпанную оранжевыми плодами, и старинный коричневый мрамор тротуара, до блеска вытертый подошвами куда-то вечно спешащих людей. На этом тёплом мраморе, прямо посреди потока пешеходов, лежал молодой парень с подвернутыми до колен штанами, демонстрирующими голые здоровые ноги.

Он изображал из себя инвалида, нуждающегося в подаянии. Но ему никто не верил и не подавал. Изредка он обиженно вставал на свои здоровые ноги, обходил людей, сидевших за столиками уличных кафе, настойчиво к ним приставал, но, также ничего не получив, возвращался на своё нагретое солнцем место, ложился и укрывал себя картонкой со словами «Подайте инвалиду!».

Это было отвратительно. Отвратительно, что молодой человек, способный заработать на жизнь общественно-полезным трудом, нахально выпрашивает подачку. Да ещё и требует порой: дайте! И там, в Испании, и у нас, в Украине, таких разгильдяев огромное множество. Они порочны в таком своём образе жизни многократно. И потому, что не хотят работать. И потому, что, глядя на них, люди сердобольные перестают помогать тем, кто по-настоящему в их помощи нуждается, ибо по-другому выжить просто не сумеет.

А многие из нас уже настолько во всем разуверились, что напрочь перестают думать о чужих проблемах, успокаивая себя тем, что и своих забот хватает. А тут ещё перед глазами стоят примеры столь очевидного мошенничества…

Сегодня Международный День инвалидов. Повод вспомнить о них, об их проблемах, о несправедливости, по отношению к ним часто творящейся. Вспомнить — и постараться не забывать никогда.

По разбитой проселочной дороге проезжал на дорогом джипе молодой преуспевающий бизнесмен. Заметив у обочины двух детей, он сбавил скорость и осторожно объехал их. Когда вдруг услышал, как камень, брошенный кем-то из них, с грохотом отскочил от боковой двери. Остановив машину, водитель бросился выяснять, зачем они это сделали. И растерялся, услышав слова девочки, которая склонилась над лежавшим на боку старшим братом:

- Ради Бога, извините меня за этот камень. Я просто не знала, как мне по-другому позвать кого-нибудь на помощь. Мой брат инвалид. Он несколько часов назад вывалился из коляски. И моих сил недостаточно, чтобы посадить его назад. А за это время ни одна машина так и не остановилась…

Бизнесмен помог девочке усадить её брата на инвалидную коляску. Дал им денег. И поехал дальше. Он очень любил свою машину. Но всякий раз, пригоняя джип на очередной техосмотр в автосалон, просил знакомых механиков не трогать эту глубокую вмятину на задней правой двери. Она не давала ему забывать о том, что вокруг есть немало людей, жизнь которых нуждается в нашем участии…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
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