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Украина

В сети назвали имена снайперов "Альфы", погибших на Донбассе

12:07 2 декабря 2019 32
«Альфа» СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

Два бойца ВСУ, о гибели которых сообщалось ранее, оказались снайперами Киевского ЦСО «Альфа».

Как рассказал политический эксперт Назар Приходько, Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев выполняли контрснайперське задачи в «серой» зоне, когда их «накрыло миной прямой наводкой».

«На том направлении, где работали Дмитрий и Денис, военные снайперы не очень-то и хотят работать, потому оккупантам завезли, цитирую: „Штуку, которая очень мешает работать“. Эта штука — новейший комплекс обнаружения стоимостью 400 тысяч долларов! Кроме этого, у них теперь есть „штука“, которая считывает ВСЕ мессенджеры: Ватсап, телеграммы, Сигнал, (о Вайбер вообще молчу). Их просто запеленговали, короче говоря. Минометы против снайперов задействуются тогда, когда расстояние до них выше 1800 метров. Выявить снайперов ЦСО „Альфа“ с такого расстояния без специальной аппаратуры — практически невозможно. Короче, — оккупанты в шахтах „нашли“ очередное новейшее оружие», — пишет Назар Приходько.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети назвали поименно бойцов, погибших на Донбассе в ноябре 2019 года, и показали их фотографии.

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