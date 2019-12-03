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Руис – Джошуа: прогнозы букмекеров на бой-реванш за четыре чемпионских пояса в супертяжах
В субботу, 7 декабря, (ориентировочное начало — в 23:00 по киевскому времени) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на новенькой Diriyah Arena, вмещающей 15 тысяч зрителей, пройдет бой-реванш между обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе мексиканцем Энди Руисом (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) и экс-чемпионом мира британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение).
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ РУИС — ДЖОШУА.
Ведущие украинские и мировые букмекеры, несмотря на сенсационное поражение Джошуа в первом поединке в начале июня, все же отдают предпочтение в предстоящем бою именно британцу. Предлагаем вам ознакомиться с котировками, которые выставлены на предстоящий бой.
«Фаворит Спорт»: победа Джошуа — 1,44, ничья — 26,00, победа Руиса — 2,85. Досрочная победа Джошуа — 1,80, победа Джошуа по очкам — 3,80, досрочная победа Руиса — 3,50, победа Руиса по очкам — 15,00.
«Париматч»: победа Усика — 1,45, ничья — 28,00, победа Спонга — 2,75. Досрочная победа Джошуа — 1,82, победа Джошуа по очкам — 5,00, досрочная победа Руиса — 3,50, победа Руиса по очкам — 13,00.
«Марафон»: победа Усика — 1,48, ничья — 27,00, победа Спонга — 2,85. Досрочная победа Джошуа — 1,95, победа Джошуа по очкам — 4,75, досрочная победа Руиса — 3,58, победа Руиса по очкам — 11,00.
William Hill: победа Усика — 1,44, ничья — 29,00, победа Спонга — 2,75. Досрочная победа Джошуа — 1,73, победа Джошуа по очкам — 4,50, досрочная победа Руиса — 3,75, победа Руиса по очкам — 15,00.
Bet365: победа Джошуа — 1,44, ничья — 29,00, победа Руиса — 2,75. Досрочная победа Джошуа — 1,83, победа Джошуа по очкам — 5,00, досрочная победа Руиса — 3,50, победа Руиса по очкам — 13,00.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире на территории Украины бой Руис — Джошуа.
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