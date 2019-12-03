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День святого Николая 2019: поздравления и открытки
В пятницу, 6 декабря, отмечают День святого Николая по григорианскому календарю.
«ФАКТЫ» предлагают вам не только сделать подарок близким, а и поздравить с праздником.
С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!
Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!
***
С Днем святого Николая!
Пусть он чудо совершит:
Жизнь счастливую подарит
Без несчастий и обид.
В доме радость пусть настанет,
Счастье и добро придёт,
И все то, что долго ждали,
Наконец произойдет!
***
С Днем святого Николая
Вас сердечно поздравляю!
Пусть хранит вас, помогает,
От беды оберегает,
Все преграды уберет,
Счастье в дом ваш принесет.
Шоколадки и игрушки,
Всяческие безделушки,
Чтоб порадовать детей
Николай несет скорей.
Верьте в сказку, веселитесь,
Долго на родных не злитесь.
Пусть вас Бог всегда хранит
От болезней и обид.
***
В День святого Николая
В сердце веры я желаю.
Пусть печаль тебя не гложет,
А в делах святой поможет.
Не копи в душе обиды
И беда уйдет из вида.
Счастья, мира и покоя,
Николай всегда с тобою.
Напомним, что 6 декабря также отмечают День вооруженных сил Украины.
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