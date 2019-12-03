Общество и люди

День святого Николая 2019: поздравления и открытки

В пятницу, 6 декабря, отмечают День святого Николая по григорианскому календарю.

«ФАКТЫ» предлагают вам не только сделать подарок близким, а и поздравить с праздником.

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!



***

С Днем святого Николая!

Пусть он чудо совершит:

Жизнь счастливую подарит

Без несчастий и обид.

В доме радость пусть настанет,

Счастье и добро придёт,

И все то, что долго ждали,

Наконец произойдет!



***

С Днем святого Николая

Вас сердечно поздравляю!

Пусть хранит вас, помогает,

От беды оберегает,

Все преграды уберет,

Счастье в дом ваш принесет.

Шоколадки и игрушки,

Всяческие безделушки,

Чтоб порадовать детей

Николай несет скорей.

Верьте в сказку, веселитесь,

Долго на родных не злитесь.

Пусть вас Бог всегда хранит

От болезней и обид.



***

В День святого Николая

В сердце веры я желаю.

Пусть печаль тебя не гложет,

А в делах святой поможет.

Не копи в душе обиды

И беда уйдет из вида.

Счастья, мира и покоя,

Николай всегда с тобою.



Напомним, что 6 декабря также отмечают День вооруженных сил Украины.

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