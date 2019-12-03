Елки и сосны в парках и скверах Киева обрабатывают "ароматной" жидкостью

Общество и люди

В предновогодний период киевские озеленители объявили кампанию «Не руби дерево» — по предупреждению самовольной вырубки елок. На территории лесопарковых хозяйств, входящих в состав «Киевзеленстроя», начнут патрулирование по охране вечнозеленых насаждений. Особое внимание уделят молодым деревцам у автодорог и железнодорожных путей. Работники зеленого хозяйства будут действовать совместно с экоинспекцией и патрульной службой.

Чтобы сохранить хвойные от варварских вырубок и краж с территорий скверов и парков, деревья будут обрабатывать специальными веществами, которые «раскрывают свой букет» лишь в теплом помещении. Такой запах способен испортить праздничное настроение.

Если же законно приобретать новогодние деревья, то можно обратиться, к примеру, в коммунальные лесхозы, расположенные по адресам: улицы Святошинська, 24 (КП «Святошинское ЛПХ»), Опришковская, 35 (КП «Дарницкое ЛПХ»). Цены на елочки стартуют от 80 гривен — в зависимости от высоты и породы дерева.

В этом году государственные лесохозяйства планируются реализовать более полумиллиона новогодних деревьев. В этом качестве специально выращены сосна обычная, палласа (крымская), ель европейская (смерека), ялыця белая (пихта). Заготовка хвойных проводится по заявкам торговых предприятий и потребителей. Граждане могут приобретать елочки напрямую в гослесхозах. Также эти хозяйства торгуют на своих точках на рынках, елочных ярмарках. Новогодние елки обеспечены специальной маркировкой — самоклеющимися этикетками (на фото в заголовке) и пластиковыми бирками-стяжками.

При попытке их снять они рвутся, повторно использовать их нельзя. Проверить происхождение новогоднего дерева можно на сайте open.ukrforest.com, если ввести номер с маркировки. Отсутствие информации говорит о сомнительном происхождении реализуемого дерева. Разработано программное обеспечение для Android (yalynka.info — можно установить в Google Play Market), с его помощью вводится цифровой номер (без серии) и так подтверждается законность приобретения хвойного дерева.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие штрафы грозят за незаконную вырубку елок и сосен в зеленых зонах лесохозяйств. Кроме того, браконьерам придется возместить ущерб, причиненный природному фонду.

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