День святого Николая 2019: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

19 декабря христиане восточного обряда отмечают день памяти святого Николая Чудотворца.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления с праздником.

Пусть Николай святой всегда

От бед оберегает,

Здоровья даст на все года,

Во всем вам помогает.

Детишек ваших бережет

И им подарки дарит

На сложном жизненном пути

В беде вас не оставит.

Пусть будут радость и покой

Царить под вашей крышей.

Молитесь Николаю вы —

И он всегда услышит.



***

В День святого Николая

Я желаю от души

Долгих лет и процветанья,

Мира, счастья и любви!

Пусть святой тебе поможет,

Подтолкнет, укажет путь.

Пусть мечту твою исполнит,

В сторону прогонит грусть!

Этот день станет началом

Яркой жизни и судьбы,

И триумфа, и свершений

И чудес, и красоты!



***

Под защитою святого

Не случится пусть плохого.

Николай во всем поддержит,

Веру укрепит с надеждой.

Пусть болезни он прогонит

И покоем жизнь наполнит.



***

С днем Чудотворца Николая

Я вас сердечно поздравляю.

Пусть Николай вам помогает

И от беды оберегает.

Молитвы ваши пусть услышит

И ниспошлет подмогу свыше.

***

Желаю чуда в этот день святой.

Здоровья, мира, счастья и добра.

Пусть полной чашей будет дом родной,

И безмятежной светлая душа.

Пусть будет добрым и успешным путь,

И позабудутся тревоги и печаль.

Желаю всю усталость с плеч стряхнуть,

Забыть о том, что позабыть не жаль.

Напомним, что 6 декабря отмечали День святого Николая по григорианскому календарю.

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