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Общество и люди

День святого Николая 2019: красивые поздравления и открытки

14:37 18 декабря 2019 168
День святого Николая
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

19 декабря христиане восточного обряда отмечают день памяти святого Николая Чудотворца.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления с праздником.

День святого Николая

Пусть Николай святой всегда
От бед оберегает,
Здоровья даст на все года,
Во всем вам помогает.

Детишек ваших бережет
И им подарки дарит
На сложном жизненном пути
В беде вас не оставит.

Пусть будут радость и покой
Царить под вашей крышей.
Молитесь Николаю вы —
И он всегда услышит.

День святого Николая
***
В День святого Николая
Я желаю от души
Долгих лет и процветанья,
Мира, счастья и любви!

Пусть святой тебе поможет,
Подтолкнет, укажет путь.
Пусть мечту твою исполнит,
В сторону прогонит грусть!

Этот день станет началом
Яркой жизни и судьбы,
И триумфа, и свершений
И чудес, и красоты!

День святого Николая
***
Под защитою святого
Не случится пусть плохого.
Николай во всем поддержит,
Веру укрепит с надеждой.
Пусть болезни он прогонит
И покоем жизнь наполнит.

День святого Николая
***
С днем Чудотворца Николая
Я вас сердечно поздравляю.
Пусть Николай вам помогает
И от беды оберегает.
Молитвы ваши пусть услышит
И ниспошлет подмогу свыше.

День святого Николая

***
Желаю чуда в этот день святой.
Здоровья, мира, счастья и добра.
Пусть полной чашей будет дом родной,
И безмятежной светлая душа.

Пусть будет добрым и успешным путь,
И позабудутся тревоги и печаль.
Желаю всю усталость с плеч стряхнуть,
Забыть о том, что позабыть не жаль.

День святого Николая

Напомним, что 6 декабря отмечали День святого Николая по григорианскому календарю.

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