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День святого Николая 2019: красивые поздравления и открытки
19 декабря христиане восточного обряда отмечают день памяти святого Николая Чудотворца.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления с праздником.
Пусть Николай святой всегда
От бед оберегает,
Здоровья даст на все года,
Во всем вам помогает.
Детишек ваших бережет
И им подарки дарит
На сложном жизненном пути
В беде вас не оставит.
Пусть будут радость и покой
Царить под вашей крышей.
Молитесь Николаю вы —
И он всегда услышит.
***
В День святого Николая
Я желаю от души
Долгих лет и процветанья,
Мира, счастья и любви!
Пусть святой тебе поможет,
Подтолкнет, укажет путь.
Пусть мечту твою исполнит,
В сторону прогонит грусть!
Этот день станет началом
Яркой жизни и судьбы,
И триумфа, и свершений
И чудес, и красоты!
***
Под защитою святого
Не случится пусть плохого.
Николай во всем поддержит,
Веру укрепит с надеждой.
Пусть болезни он прогонит
И покоем жизнь наполнит.
***
С днем Чудотворца Николая
Я вас сердечно поздравляю.
Пусть Николай вам помогает
И от беды оберегает.
Молитвы ваши пусть услышит
И ниспошлет подмогу свыше.
***
Желаю чуда в этот день святой.
Здоровья, мира, счастья и добра.
Пусть полной чашей будет дом родной,
И безмятежной светлая душа.
Пусть будет добрым и успешным путь,
И позабудутся тревоги и печаль.
Желаю всю усталость с плеч стряхнуть,
Забыть о том, что позабыть не жаль.
Напомним, что 6 декабря отмечали День святого Николая по григорианскому календарю.
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