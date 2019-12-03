Мир

В Германии установили причастность спецслужб России к нашумевшему убийству в Берлине

В Германии подтвердили данные СМИ о причастности российской разведки к убийству в Берлине в августе бывшего чеченского командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Это преступление дало повод заговорить о Солсбери-2.

Соответствующее подтверждение агентство Reuters получил от своего источника в Федеральной прокуратуре.

«У нас есть доказательства того, что за этим стояла иностранное разведывательное агентство, и поэтому дело будет передано федеральному прокурору на этой неделе», — сказал источник, отказавшись назвать свое имя.

Зелимхана Хангошвили застрелили 24 августа 2019 года в берлинском районе Моабит. Преступник выстрелил ему в голову. По данным Spiegel, Хангошвили участвовал во второй чеченской войне и был полевым командиром в 2001—2005 годах. Позже он работал в антитеррористическом департаменте МВД Грузии.

Напомним, подозреваемый в политическом убийстве был задержан вскоре после убийства, в СМИ заявили, что номер его паспорта якобы свидетельствует о связи с российскими спецслужбами. В момент задержания он пытался избавиться от орудия преступления в реке Шпрее.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter