День ангела Николая: открытки, поздравления, смс

Общество и люди

19 декабря День ангела у Николаев. Именно в этот день церковь вспоминает святого Николая Чудотворца.

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления для именинников.

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удаётся

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнётся,

Значит, сегодня должно повезти.

День именин — это день персональный.

Лишь для тебя нынче солнечный свет.

Имя твоё — это образ реальный,

В мире подобного образа нет.

Праздничный день в каждом доме — событие.

Новое утро приносит рассвет,

Радость познания, мира открытие,

Ярких цветов ароматный букет.

Пусть поздравления тёплым потоком

В душу твою принесут благодать.

С неба взирая недремлющим оком,

Ангел твой будет всегда помогать.



***

С Днем ангела, милый, любимый, родной,

Поздравлю тебя, Николай дорогой.

Будь счастлив и весел, здоров и любим,

Желаю тебе и всем близким твоим.

Пусть небо поможет исполнить мечты,

Которые только придумаешь ты.

Святой Николай пусть поддержит в пути.

По жизни успешно с улыбкой идти!



***

Поздравляем, Николай,

С праздником чудесным!

Никогда не унывай

И живи ты с песней.

Рядом будут пусть с тобой

Радость и везение,

Для успешного труда

Будет вдохновение.

Пусть любовь к тебе придет,

Чистая, большая.

Счастье пусть тебя найдет,

И живи, мечтая.



***

По жизни так всегда царей крестили.

Им преданность, любовь свою дарили.

Наверное, обычай сохранился,

Ты тоже ведь царем на свет родился.

Тебя твое так любит окружение,

Все уважают, ценят твое мнение.

На всё, пожалуй, будет твоя воля.

Прими же поздравленья наши, Коля!



***

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивым Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

Больше поздравлений с Днем святого Николая читайте здесь.

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