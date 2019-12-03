Мир

Над странами Балтии нависла угроза: что обсудят на саммите НАТО, а о чем будут спорить

Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует двухдневный саммит НАТО, приуроченный к 70-летию этого военно-политического блока. Участники встречи съезжаются в британскую столицу. Первый день саммита — сугубо торжественный. Вечером состоится официальный прием в Букингемском дворце. Лидеров 29 стран НАТО будет принимать королева Елизавета II.

Кроме нее британскую королевскую семью будут представлять на банкете принц Чарльз и его супруга Камилла. А вот остальных ближайших родственников Ее Величества на мероприятии не будет. Муж Елизаветы Филипп давно уже отошел от дел. Принц Уильям находится в поездке по странам Ближнего Востока. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл взяли шестинедельный отпуск от выполнения государственных обязанностей. Принц Эндрю сложил с себя все полномочия в конце ноября в связи с громким секс-скандалом — сын королевы дал интервью, в котором крайне неудачно попытался оправдаться за свои отношения с американским миллиардером Джеффри Эпштейном и неубедительно отрицал сексуальную связь с несовершеннолетней.

Если честно, то британским политикам сейчас совсем не до саммита НАТО. Они готовятся к досрочным парламентским выборам. Голосование состоится 12 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон, конечно, примет участие в юбилейной встрече, но все его мысли заняты предвыборной борьбой. Это понимают и британские союзники по альянсу. Поэтому никто не ждет от Джонсона каких-то важных заявлений и активного участия в дискуссиях.

А жаркие споры неизбежны. К своему 70-летию Североатлантический блок подошел раздираемый внутренними противоречиями. Перечислим самые главные из них.

Став президентом США, Дональд Трамп тут же обрушился с резкой критикой в адрес европейских союзников по НАТО. Он не раз заявлял, что для Соединенных Штатов этот альянс утратил свое былое значение. Трамп обвиняет европейские страны в том, что они стали нахлебниками. Взвалили все проблемы, связанные с вопросами внешней безопасности, на США. Американцы больше всех тратят на оборону, при этом больше всех вносят и бюджет НАТО. Трамп требует пересмотра финансовых отношениях между членами альянса.

Европейских лидеров и экспертов беспокоит то, что 45-й президент США относится к НАТО как к некой коммерческой сделке. И они не раз ему об этом говорили. Но Трамп стоит на своем. Его точку зрения не может изменить даже тот факт, что еще в 2014 году, задолго до того, как он стал президентом, лидеры стран НАТО согласились с тем, что должны увеличить финансовые вклады в общий бюджет альянса, а также больше выделять на оборонные нужды. Было решено, что к 2024 году каждая страна должна довести оборонную статью государственного бюджета до 2 процентов от ВПП.

В июне был опубликован финансовый отчет НАТО. Он показал, что на данный момент 2 процента выделяют всего семь стран — США, Великобритания, Греция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Остальные пока еще далеки от указанной отметки. Тогда Трамп написал у себя в Twitter, что это несправедливо по отношению к его стране. Нет никаких сомнений в том, что на саммите в Лондоне американский президент вновь поднимет этот болезненный вопрос.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагал, что он готов к этому. Недавно он представил новую формулу расчета взносов в общий бюджет альянса. Ее введение сократит долю США более чем на 100 миллионов долларов. Взносы Германии, которую Трамп особенно критикует, наоборот, вырастут до 16,35 процента от общего бюджета НАТО. США и ФРГ станут платить равные взносы. Согласились увеличить свои доли и остальные страны.

Но тут незадолго до юбилейного саммита неприятный сюрприз Столтенбергу преподнес президент Франции Эммануэль Макрон. На совместной пресс-конференции со Столтенбергом в Париже он заявил: «Нам необходимо переосмыслить роль НАТО… Пока связанные с этим вопросы не решены, давайте не будем говорить о распределении расходов, распределении бремени и тому подобном».

Макрон резко критикует НАТО уже целый месяц. В начале ноября президент Франции в скандальном интервью заявил, что у альянса наступила «смерть мозга». До такого состояния, по его мнению, блок довела неэффективность пятой статьи устава НАТО о взаимной защите. Макрон не уверен в том, что она будет применяться на деле.

«Мы имеем нескоординированные агрессивные действия союзника по НАТО — Турции. И это в Сирии, районе, где на кону наши интересы. А если режим Башара Асада решит в ответ ударить по Турции, вступим ли мы в конфликт в рамках НАТО? Это важнейший вопрос», — заявил в интервью Макрон. Далее он отметил, что президент Трамп также позволяет себе в Сирии предпринимать несогласованные, тем самым подрывая единство НАТО.

Извинений от Макрона накануне лондонского саммита никто не ждал. Но его пресс-конференция со Столтенбергом только добавила масла в огонь. Французский лидер призвал союзников определиться в вопросе «Кто наш враг?». И сам ответил на этот вопрос. Макрон считает, что главную опасность для стран НАТО представляет не Россия, не Китай, чей стремительный рост в области вооружений вызывает тревогу у США и ряда других стран, а международный терроризм. Без сотрудничества с Россией, без улучшения отношений с Москвой, уверен президент Франции, борьба с террористами будет малоэффективна.

И вот в этом вопросе Макрон неожиданно нашел поддержку в лице президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Правда, тот преследует свои цели. Эрдоган угрожает отказаться подписать новый план обороны стран Балтии и Польши, которые всячески призывают НАТО укрепить восточную границу альянса в связи с агрессивной политикой России. Турецкий лидер шантажирует союзников. Ранее они отказались утвердить новую редакцию оборонного плана, предложенного Анкарой. Конфликт возник из-за того, что этот план считает Отряды народной самообороны курдов террористической организацией. И если Брюссель согласится с Анкарой, то курды, которые наиболее активно помогали международной коалиции во главе с США бороться на территории Сирии с «Исламским государством», будут официально признаны террористами. Следовательно, односторонние действия Турции в Сирии, подвергавшиеся резкой критике со стороны европейских стран, входящих в НАТО, будут объявлены правильными. И теперь Эрдоган фактически шантажирует союзников по Североатлантическому блоку. Либо вы утверждаете план обороны Турции, либо я отказываюсь подписывать ваш план обороны стран Балтии.

Все эксперты согласны с тем, что внутренние раздоры и противоречия безусловно ослабляют НАТО. И это выгодно России. Один из ведущих британских экспертов, бывший директор Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк заявил BBC: «Россия будет главным раздражителем для НАТО еще лет 10−20, и тот факт, что политического консенсуса среди государств альянса нет, играет на руку Путину… Если бы блок был един и решителен, то попытки России при ее нынешнем потенциале противостоять альянсу были бы для НАТО не более чем досадной мелочью».

Еще один эксперт, бывший посол Словакии в НАТО Томаш Валашек считает: «Все в НАТО хотели бы улучшения отношений с Россией. Но большинство стран пришли к выводу, что Москва больше заинтересована в подрыве НАТО и европейской безопасности, потому что беспорядки сыграют на руку Москве… Не уверен, что самую большую угрозу для стран НАТО представляет терроризм, а не Россия, и что настало время сближения с Москвой. Раздор, который открыто сеет президент страны, входящей в НАТО (Эммануэль Макрон — Ред.), подрывает действие сдерживающих механизмов альянса». Об этом Томашек заявил журналисту DW.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter