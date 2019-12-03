- 16:57 Зеленский рассказал, как украинцев-эмигрантов будут возвращать на родину
- 16:50 Легендарного танкиста — защитника ДАПа "сливают" из ВСУ: в сети волна возмущения
- 16:35 Жуткое ДТП под Киевом: перевернувшаяся маршрутка раздавила пешехода (видео 18+)
- 16:28 Би-би-си рассказала, как боевики "ЛНР" хозяйничают на украинской территории под видом представителей СЦКК
- 16:22 День святого Николая 2019: самые красивые песни о Чудотворце
- 16:13 Пробили колеса авто и выхватили сумку с деньгами: в Киеве средь бела дня совершено дерзкое ограбление
- 16:06 Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака
- 16:02 Под Киевом бойцовскую собаку натравили на людей: нетрезвая хозяйка пойдет под суд
- 16:02 ЛеБарби: Леся Никитюк в ультракоротком мини взбудоражила сеть
- 15:48 Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе: названы адреса
- 15:47 Над странами Балтии нависла угроза: что обсудят на саммите НАТО, а о чем будут спорить
- 15:37 За драку с Герусом Ляшко пойдет под суд вместе с охранником
ЛеБарби: Леся Никитюк в ультракоротком мини взбудоражила сеть (фото)
Известная телеведущая Леся Никитюк, засветившая недавно пятую точку в бикини, снова взбудоражила сеть своим видом. На этот раз звезда почти оделась. Она опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует на диване в ультракоротком ярком платье розового цвета. Наряд с воланами открывает плечи и подчеркивает стройные ножки Никитюк. Она игриво улыбается на камеру и спрашивает поклонников, как им платье, которое она сшила сама.
Подписчики в комментариях засыпали Лесю комплиментами, называя ее куклой Барби. «Ляля», «Какие ножки», «Звезда», «Эх, какая сочная клубничка», «Яка гарнюня», «Шикардос», — пишут под фото.
Напомним, телеведущая выпустила новое шоу о путешествиях по Украине «ЛеМаршрутка». В интервью «ФАКТАМ» Леся Никитюк раскрыла подробности проекта, а также рассказала о мужчине ее жизни.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...