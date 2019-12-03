ЛеБарби: Леся Никитюк в ультракоротком мини взбудоражила сеть (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Леся Никитюк, засветившая недавно пятую точку в бикини, снова взбудоражила сеть своим видом. На этот раз звезда почти оделась. Она опубликовала в Instagram новое фото, на котором позирует на диване в ультракоротком ярком платье розового цвета. Наряд с воланами открывает плечи и подчеркивает стройные ножки Никитюк. Она игриво улыбается на камеру и спрашивает поклонников, как им платье, которое она сшила сама.

Подписчики в комментариях засыпали Лесю комплиментами, называя ее куклой Барби. «Ляля», «Какие ножки», «Звезда», «Эх, какая сочная клубничка», «Яка гарнюня», «Шикардос», — пишут под фото.

Напомним, телеведущая выпустила новое шоу о путешествиях по Украине «ЛеМаршрутка». В интервью «ФАКТАМ» Леся Никитюк раскрыла подробности проекта, а также рассказала о мужчине ее жизни.

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