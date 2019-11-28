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Шоу-бизнес

Почти голая Леся Никитюк похвасталась аппетитными формами (фото)

13:23 28 ноября 2019 239
Никитюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая часто балует поклонников пикантными снимками, опубликовала пляжное фото и дала советы о том, как загорать.

«Уважаемые телочки, угадайте, какую часть тела нельзя выставлять на палящее солнце никогда? Правильно — лицо! Фейс. А почему? Потому, что будете старые потасканные ондатры. Я серьезно! Задумайтесь над этим», — написала телеведущая.

Леся Никитюк

Леся

Правда, ее советы не очень заинтересовали подписчиков. Сочные формы Леси понравились им больше. «Персик», «Какая же ты шикарная!», «Красивая п*па», «Какая теплая фотка», «Сладенькая», «Леся Ивановна — порнозвезда», — пишут они.

Леся

Понравилось поклонникам и то, что позирует Леся без лифчика.

Напомним, ранее Леся Никитюк в интервью «ФАКТАМ» рассказала о своем новом шоу и о том, какие мужчины ей нравятся.

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