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Почти голая Леся Никитюк похвасталась аппетитными формами (фото)
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая часто балует поклонников пикантными снимками, опубликовала пляжное фото и дала советы о том, как загорать.
«Уважаемые телочки, угадайте, какую часть тела нельзя выставлять на палящее солнце никогда? Правильно — лицо! Фейс. А почему? Потому, что будете старые потасканные ондатры. Я серьезно! Задумайтесь над этим», — написала телеведущая.
Правда, ее советы не очень заинтересовали подписчиков. Сочные формы Леси понравились им больше. «Персик», «Какая же ты шикарная!», «Красивая п*па», «Какая теплая фотка», «Сладенькая», «Леся Ивановна — порнозвезда», — пишут они.
Понравилось поклонникам и то, что позирует Леся без лифчика.
Напомним, ранее Леся Никитюк в интервью «ФАКТАМ» рассказала о своем новом шоу и о том, какие мужчины ей нравятся.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?