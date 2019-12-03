- 16:50 Легендарного танкиста — защитника ДАПа "сливают" из ВСУ: в сети волна возмущения
- 16:35 Жуткое ДТП под Киевом: перевернувшаяся маршрутка раздавила пешехода (видео 18+)
- 16:28 Би-би-си рассказала, как боевики "ЛНР" хозяйничают на украинской территории под видом представителей СЦКК
- 16:22 День святого Николая 2019: самые красивые песни о Чудотворце
- 16:13 Пробили колеса авто и выхватили сумку с деньгами: в Киеве средь бела дня совершено дерзкое ограбление
- 16:06 Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака
- 16:02 Под Киевом бойцовскую собаку натравили на людей: нетрезвая хозяйка пойдет под суд
- 16:02 ЛеБарби: Леся Никитюк в ультракоротком мини взбудоражила сеть
- 15:48 Продуктовые ярмарки в Киеве на этой неделе: названы адреса
- 15:47 Над странами Балтии нависла угроза: что обсудят на саммите НАТО, а о чем будут спорить
- 15:37 За драку с Герусом Ляшко пойдет под суд вместе с охранником
- 15:33 Победительница «Битвы экстрасенсов» предсказала украинке корону «Мисс Мира»
Под Киевом бойцовскую собаку натравили на людей: нетрезвая хозяйка пойдет под суд
В городе Белая Церковь (Киевская область) нетрезвая местная жительница после словесной перепалки натравила на прохожих собаку бойцовской породы. Ранее в Ровно полицейские застрелили собаку, которая искусала хозяина и загнала его на дерево.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, конфликт между хозяйкой собаки и супружеской парой с детьми возник на бульваре Княгини Ольги.
«Злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений сначала ударила металлической цепью прохожую по голове, а затем скомандовала „фас“ собаке, которая набросилась на женщину. Нападавшая продолжала бить женщину и нецензурно бранилась. Свою жену спас мужчина, которому удалось оттащить разъяренное животное», — сообщают в полиции.
После этого ЧП 37-летнюю пострадавшую увезли в больницу. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
27-летней хозяйке собаки сообщено о подозрении. Досудебное расследование завершено, дело с обвинительным актом направлено в суд. Нападавшей грозит наказание в виде штрафа (от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из столичных супермаркетов пьяный покупатель устроил дебош, а по прибытии на место патрульных полицейских натравил на них своего бойцовского пса. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие и застрелить собаку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...