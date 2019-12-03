Происшествия

Под Киевом бойцовскую собаку натравили на людей: нетрезвая хозяйка пойдет под суд

В городе Белая Церковь (Киевская область) нетрезвая местная жительница после словесной перепалки натравила на прохожих собаку бойцовской породы. Ранее в Ровно полицейские застрелили собаку, которая искусала хозяина и загнала его на дерево.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, конфликт между хозяйкой собаки и супружеской парой с детьми возник на бульваре Княгини Ольги.

«Злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений сначала ударила металлической цепью прохожую по голове, а затем скомандовала „фас“ собаке, которая набросилась на женщину. Нападавшая продолжала бить женщину и нецензурно бранилась. Свою жену спас мужчина, которому удалось оттащить разъяренное животное», — сообщают в полиции.

После этого ЧП 37-летнюю пострадавшую увезли в больницу. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

27-летней хозяйке собаки сообщено о подозрении. Досудебное расследование завершено, дело с обвинительным актом направлено в суд. Нападавшей грозит наказание в виде штрафа (от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из столичных супермаркетов пьяный покупатель устроил дебош, а по прибытии на место патрульных полицейских натравил на них своего бойцовского пса. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие и застрелить собаку.



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