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Украина

СМИ сообщили о задержании в Германии скандально известного экс-нардепа Онищенко

17:56 3 декабря 2019 294
Александр Онищенко
Инф. «ФАКТОВ»

Немецкие правоохранители задержали бывшего нардепа Александра Онищенко, подозреваемого в крупных хищениях бюджетных средств, в городе Аахен. Задержание произведено по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом журналисты «Схем» — совместного проекта «Радіо Свобода» и телеканала «UA: Перший» — узнали сразу от двух независимых источников в различных правоохранительных органах.

Далее немецкий суд должен решить вопрос об экстрадиции Онищенко в Украину, как указано в запросе украинских правоохранителей. Дата заседания пока неизвестна. Онищенко сейчас находится под стражей.

«Схемы» обратились за комментариями к адвокату бывшего нардепа Олегу Ищенко, но он ответил, что не готов ответить на вопрос о задержании Онищенко.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура помешала Александру Онищенко купить новую беговую лошадь.

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