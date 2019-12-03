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СМИ сообщили о задержании в Германии скандально известного экс-нардепа Онищенко
Немецкие правоохранители задержали бывшего нардепа Александра Онищенко, подозреваемого в крупных хищениях бюджетных средств, в городе Аахен. Задержание произведено по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом журналисты «Схем» — совместного проекта «Радіо Свобода» и телеканала «UA: Перший» — узнали сразу от двух независимых источников в различных правоохранительных органах.
Далее немецкий суд должен решить вопрос об экстрадиции Онищенко в Украину, как указано в запросе украинских правоохранителей. Дата заседания пока неизвестна. Онищенко сейчас находится под стражей.
«Схемы» обратились за комментариями к адвокату бывшего нардепа Олегу Ищенко, но он ответил, что не готов ответить на вопрос о задержании Онищенко.
Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура помешала Александру Онищенко купить новую беговую лошадь.
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