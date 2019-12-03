Украина

СМИ сообщили о задержании в Германии скандально известного экс-нардепа Онищенко

Немецкие правоохранители задержали бывшего нардепа Александра Онищенко, подозреваемого в крупных хищениях бюджетных средств, в городе Аахен. Задержание произведено по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом журналисты «Схем» — совместного проекта «Радіо Свобода» и телеканала «UA: Перший» — узнали сразу от двух независимых источников в различных правоохранительных органах.

Далее немецкий суд должен решить вопрос об экстрадиции Онищенко в Украину, как указано в запросе украинских правоохранителей. Дата заседания пока неизвестна. Онищенко сейчас находится под стражей.

«Схемы» обратились за комментариями к адвокату бывшего нардепа Олегу Ищенко, но он ответил, что не готов ответить на вопрос о задержании Онищенко.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура помешала Александру Онищенко купить новую беговую лошадь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter