Задремавший в Раде "слуга народа" повеселил сеть (видео)

Украина

Народный депутат от фракции большинства «Слуга народа» Николай Стефанчук уснул на заседании Рады во время рассмотрения налогового законопроекта.

Увидев, что его коллегу снимают журналисты, нардеп Юрий Корявченков разбудил его.

Появившееся в сети видео немало повеселило украинцев, которые еще не забыли подобный инцидент с участием депутата-спортсмена Жана Беленюка.

«Спокойной ночи, так пишутся законы», — решила Мария Кордияка.

«Скоро жаловаться начнут, что без подушек работать неудобно», — предположил Павел Крайнев.

Напомним, ранее сам Корявченков попал в коррупционный скандал, САП даже завела на него дело.



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