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Украина

"У него режим!": сеть повеселил спящий в Раде Жан Беленюк (видео)

20:59 20 сентября 2019 555
Жан Беленюк
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат от партии «Слуга Народа» Жан Беленюк был замечен в Верховной Раде… спящим на пульте для голосования. Фото и видео появилось в Facebook. Напомним, депутата уличили в сексизме.

Когда они были сделаны, не известно, однако в сети поспешили оправдать депутата-спортсмена.

«Спортсмены знают, что дневной сон полезен для здоровья», — написал Антон Фролов в ответ на замечание Дмитрия Марунича о том, что так теперь выглядит законотворчество.

Как сообщали «ФАКТЫ», уже будучи народным депутатом, Беленюк завоевал золотую медаль на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов вольного и греко-римского стиля в Казахстане.

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