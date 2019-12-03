Таисия Повалий стала бабушкой (фото)

Шоу-бизнес

Известная певица Таисия Повалий впервые стала бабушкой. Ее сын Денис и невестка Светлана подарили артистке внука. Причем радостное событие произошло в семье несколько недель назад, но до последнего времени тщательно скрывалось от прессы.

Денис и Светлана

О рождении нового члена семьи рассказала сама певица. Таисия Повалий не смогла сдержаться и поделилась радостным событием со сцены концерта «Ээхх, разгуляй!» в Москве. По словам Повалий она счастлива находиться в новом статусе и старается как можно больше времени уделять внуку.

— Сын Денис и невестка просили меня не рассказывать о рождении внука, — сказала Таисия Повалий изданию «Дни.ру». — Но настало время поделиться радостной новостью. Я отменила все, чтобы побольше времени проводить дома с семьей, с внуком. Меняю ему сама памперсы и радуюсь тому, как малыш растет.

Ранее «ФАКТЫ рассказывали, что певица сама убирает листву у своего дома под Киевом.

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