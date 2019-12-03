Венгрия выйдет из Евросоюза: шокирующий прогноз Saxo Bank на 2020 год

Мир

Во вторник, 3 декабря, датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2020 год. Это уже стало традицией. Аналитики банка называют свои предсказания «маловероятными событиями, которые могут оказать огромное влияние на рынки». К официальным рыночным прогнозам они не относятся. Тем не менее «шокирующие прогнозы» на протяжении последних нескольких лет вызывают неизменный интерес.

На президентских выборах в США осенью 2020 года Дональд Трамп проиграет. Победу одержит кандидат от Демократической партии. И это будет не Джо Байден. Новым президентом США впервые в истории станет женщина. Речь идет о Элизабет Уоррен. Она действительно уже баллотируется. Saxo Bank считает, что главным ее козырем станет обещание ввести в стране всеобщее бесплатное здравоохранение. Но не только это помешает Трампу удержать власть еще на один срок. Хиллари Клинтон проиграла выборы в 2016 году, потому что была представителем американского политического истеблишмента. И простые люди ей не доверяли. Она вызывала у них раздражение. Трамп получил за счет этого солидное преимущество. Однако за четыре года у власти он вызвал резкое неприятие у цветного населения Америки.

Еще один шокирующий прогноз касается Европы. Политика, которую осуществляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, все чаще и жестче критикуется ос стороны Евросоюза. А он на это не обращает внимания. Ограничения, вводимые Орбаном, касаются уже судей, правозащитников, ученых, средств массовой информации. Премьер-министру станет в итоге невозможно договариваться с Брюсселем. Против Венгрии начнут вводить санкции. В итоге Орбан предпримет шаги, направленные на выход страны из состава ЕС. При этом он будет упирать на пример Великобритании.

Возобновляемая, или «зеленая» энергетика в 2020 году столкнется с последствиями низкой рентабельности инвестиций. Добыча сланцевой нефти и газа станет совершенно невыгодной. К тому же сами экологи докажут ее опасность. ОПЕК, пользуясь ситуацией, сократит добычу нефти, что приведет к ее временному дефициту. Цена на марку Brent вырастет до 90 долларов за баррель. Это окажется на руку не только странам ОПЕК, но и России. Ее нефть станут активно скупать страны Азии.

Еще один толчок российской экономике придаст растущая популярность электромобилей. Для их производства требуется палладий и никель. Именно Россия является основным поставщиком данных металлов на мировом рынке.

По американскому доллару сильнейший удар нанесет Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Он запустит новый резервный актив — «азиатское право заимствования» (Asian Drawing Right, ADR). Работать он будет по принципу блокчейна. Один ADR будет равен двум долларам США. Азиатские экономики, а за ними Россия и страны ОПЕК перейдут на расчеты в ADR. Это заметно снизит роль доллара в мировой экономике. Американская валюта за несколько месяцев ослабеет относительно ADR на 20%, относительно золота — на 30%.

Тяжелые времена ждут разработчиков искусственного интеллекта. Инвесторы стремительно теряют интерес к этим технологиям, которые требуют многомиллиардных вложений, но не увеличивают прибыль. Продолжать изыскания в этом направлении смогут только крупнейшие корпорации вроде Facebook, Google и Microsoft.

В декабре 2018 года Saxo Bank угадал только с одним шокирующим прогнозом. Тереза Мэй не смогла осуществить Brexit 29 марта 2019 года. В Великобритании назначили досрочные парламентские выборы. Они действительно пройдут 12 декабря. Датский банк предсказал победу лейбористам и их лидеру Джереми Корбину. Посмотрим, ждать осталось недолго.

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