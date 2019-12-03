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Террористы наконец разрешили энергетикам восстановить энергоснабжение Марьинки
Российско-террористические войска во вторник, 3 декабря, наконец отреагировали на неоднократные обращения украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ в связи с необходимостью ремонтных работ на электросетях в Марьинке.
Там, напомним, с 25 ноября остаются обесточенными 60 частных домохозяйств.
Как сообщили в пресс-центре Штаба Операции объединенных сил, боевики предоставили гарантии безопасности энергетикам, и 4 декабря они смогут приступить к ликвидации последствий непогоды.
Отметим, что выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня террористов.
Тем временем террористы не прекращают ежедневные обстрелы позиций ВСУ на Донбассе.
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