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Украина

Террористы наконец разрешили энергетикам восстановить энергоснабжение Марьинки

20:24 3 декабря 2019 8
Последствия обстрелов в Марьинке
Инф. «ФАКТОВ»

Российско-террористические войска во вторник, 3 декабря, наконец отреагировали на неоднократные обращения украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ в связи с необходимостью ремонтных работ на электросетях в Марьинке.

Там, напомним, с 25 ноября остаются обесточенными 60 частных домохозяйств.

Как сообщили в пресс-центре Штаба Операции объединенных сил, боевики предоставили гарантии безопасности энергетикам, и 4 декабря они смогут приступить к ликвидации последствий непогоды.

Отметим, что выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня террористов.

Тем временем террористы не прекращают ежедневные обстрелы позиций ВСУ на Донбассе.

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