Террористы наконец разрешили энергетикам восстановить энергоснабжение Марьинки

Украина

Российско-террористические войска во вторник, 3 декабря, наконец отреагировали на неоднократные обращения украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ в связи с необходимостью ремонтных работ на электросетях в Марьинке.

Там, напомним, с 25 ноября остаются обесточенными 60 частных домохозяйств.

Как сообщили в пресс-центре Штаба Операции объединенных сил, боевики предоставили гарантии безопасности энергетикам, и 4 декабря они смогут приступить к ликвидации последствий непогоды.

Отметим, что выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня террористов.

Тем временем террористы не прекращают ежедневные обстрелы позиций ВСУ на Донбассе.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter