- 17:21 Праздник начинается: в Киево-Печерской лавре открылась резиденция святого Николая
- 17:20 Похищали людей и промышляли разбоями: в Запорожской области задержали опасную банду из 20 человек
- 17:17 Пять дней без света: боевики не дают восстановить энергоснабжение в Марьинке
- 16:49 Взрыв в "Ощадбанке": названа сумма украденных денег
- 16:43 С первым днем зимы: поздравления и открытки
- 16:37 Где смотреть онлайн жеребьевку Евро-2020: расписание трансляций церемонии в Бухаресте
- 16:35 Гороскоп на 1 декабря для всех знаков зодиака
- 16:28 Командующего ВМС Воронченко наградили национальным орденом Франции
- 16:15 Губы-осьминоги: сеть шокировал новый бьюти-тренд
- 15:42 Погоня в центре Киева: водитель Mazda устроил два ДТП, убегая от полиции
- 15:40 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция смешанной эстафетной гонки на Кубке мира
- 15:38 День ангела Романа: красивые открытки и поздравления
Пять дней без света: боевики не дают восстановить энергоснабжение в Марьинке
В Донецкой области без энергоснабжения с 25 ноября остаются около 60 частных домов в городе Марьинка. Как сообщает пресс-служба Штаба Операции объединенных сил, российские террористы не позволяют украинским энергетикам восстановить линии электропередач, которые оказались оборванными из-за сильных порывов ветра. Ранее сообщалось, что из-за обстрела оккупантов возник большой пожар в поселке Березовое.
В частности, речь идет о домовладениях, расположенных на улицах Тельмана и Октябрьской.
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации действий (СЦКК) подала боевикам несколько запросов на предоставление ими гарантий прекращения огня (последний запрос отправлен в субботу, 30 ноября), однако они остались без ответа.
«Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня Вооруженных формирований РФ», — констатировали украинские военные.
Напомним, в четверг, 29 ноября, оккупанты четырежды раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов боевиков погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.