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Украина

Пять дней без света: боевики не дают восстановить энергоснабжение в Марьинке

17:17 30 ноября 2019 15
Пять дней без света: боевики не дают восстановить энергоснабжение в Марьинке
Инф. «ФАКТОВ»

В Донецкой области без энергоснабжения с 25 ноября остаются около 60 частных домов в городе Марьинка. Как сообщает пресс-служба Штаба Операции объединенных сил, российские террористы не позволяют украинским энергетикам восстановить линии электропередач, которые оказались оборванными из-за сильных порывов ветра. Ранее сообщалось, что из-за обстрела оккупантов возник большой пожар в поселке Березовое.

В частности, речь идет о домовладениях, расположенных на улицах Тельмана и Октябрьской.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации действий (СЦКК) подала боевикам несколько запросов на предоставление ими гарантий прекращения огня (последний запрос отправлен в субботу, 30 ноября), однако они остались без ответа.

«Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня Вооруженных формирований РФ», — констатировали украинские военные.

Напомним, в четверг, 29 ноября, оккупанты четырежды раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов боевиков погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

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