Стиль жизни

Триумф и провалы на красной дорожке главной британской премии в области моды (фото)

В понедельник, 2 декабря, в знаменитом Royal Albert Hall в Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения премии British Fashion Awards. Ее учредителем является Британский совет моды. Престиж премии настолько высок, что ее часто называют модным «Оскаром». В этом году премия отмечает свое 30-летие.

Церемония собрала множество знаменитостей из разных стран мира. Кто, с кем, а главное, в чем был на торжестве, смотрите в нашем фоторепортаже.

А вот и итоги. Триумфатором в этом году стал Дэниел Ли. Его назвали «Дизайнером года» и лучшим британским дизайнером женской одежды. Кроме того, он получил премию в номинации «Лучший дизайнер аксессуаров», а Bottega Veneta под его руководством признана брендом года.

Лучшим дизайнером мужской одежды стал Ким Джонс, который делает коллекции для дома Dior. Адут Акеч из Южного Судана получила премию как лучшая модель. 25 декабря девушке исполняется 20 лет.

Наоми Кэмпбелл назвали «Иконой моды». А итальянский дизайнер Джорджио Армани получил почетную премию Британского совета моды за выдающиеся достижения.

В прошлом году на церемонии вручения British Fashion Awards неожиданно появилась Меган Маркл. Супруга принца Гарри была тогда еще беременна. Ее выход на сцену произвел фурор.

Фото Getty Images

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