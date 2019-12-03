- 23:20 Пристайко назвал причину, по которой Рада не будет принимать новый закон по Донбассу
- 23:15 Законы природы еще никто не победил: в полиции развенчали популярные мифы о зимних шинах
- 22:45 День объятий 2019: веселые открытки и поздравления
- 22:40 Пристайко возложил на НАТО ответственность за войну в Грузии и Украине
- 22:28 Не Ломаченко: в США назвали лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории
- 22:25 Триумф и провалы на красной дорожке главной британской премии в области моды
- 22:04 Зеленский провел совещание по реинтеграции оккупированных территорий: утверждены пять сценариев
- 21:37 Рада причислила людей на инвалидных колясках к участникам дорожного движения: какие права они получат
- 21:31 Страшное ДТП в Буче под Киевом: новые подробности и эксклюзивные фото
- 21:07 В России из-за взрыва газа обрушилась стена жилого дома: есть пострадавшие
- 20:56 Загадывайте желания: Юпитер вошел в знак Козерога
- 20:46 В ярко-зеленом: Кейт Миддлтон стала звездой приема в Букингемском дворце в честь 70-летия НАТО
Пристайко возложил на НАТО ответственность за войну в Грузии и Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее придумал неологизм для объяснения агрессии РФ в Украине, обвинил НАТО в нерешительности. По его словам на конференции NATO Engages в Лондоне, именно такое поведение позволило агрессивной Москве вторгнуться в Грузию и Украину. Еще одну ошибку Альнс, по его словам, совершил в 2008 году, когда отсрочил присоединение к Альянсу наших государств.
«Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно плана действий по членству Украины и Грузии. Прошло более 10 лет, и нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству», — подчеркнул глава МИД.
Кроме того, Пристайко выразил мнение о том, что Россия Владимира Путина является государством, которое осуществляет террористическую деятельность на официальном уровне, а также раскритиковал заявление президента Франции о том, что НАТО должно сотрудничать с РФ ради борьбы с терроризмом.
«Я не вижу различия между терроризмом и Россией. Терроризм — это действия для достижения политических целей через запугивание. Неужели кто-то скажет, что Россия делает что-то другое?», — задал министр вопрос присутствующим.
Примером такого влияния Пристайко назвал действия РФ на оккупированной части Украины, с попытками повлиять на украинскую власть.
Отметим, что на заседании 3 декабря Верховная Рада призвала президента Владимира Зеленского подать в декабре 2019 года заявку на получение плана действий по членству (ПДЧ) в Организации Североатлантического договора (НАТО). За принятие проекта постановления, разработанного депутатами фракции «Европейская солидарность», проголосовали 284 нардепа.
Напомним, президент Зеленский замахнулся на подписание международного соглашения о безопасности в Европе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...