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Украина

Пристайко возложил на НАТО ответственность за войну в Грузии и Украине

22:40 3 декабря 2019 78
Пристайко возложил на НАТО ответственность за войну в Грузии и Украине
Инф. «ФАКТОВ»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее придумал неологизм для объяснения агрессии РФ в Украине, обвинил НАТО в нерешительности. По его словам на конференции NATO Engages в Лондоне, именно такое поведение позволило агрессивной Москве вторгнуться в Грузию и Украину. Еще одну ошибку Альнс, по его словам, совершил в 2008 году, когда отсрочил присоединение к Альянсу наших государств.

«Сначала нам было обещано членство, потом была идея относительно плана действий по членству Украины и Грузии. Прошло более 10 лет, и нас не пригласили ни к дорожной карте, ни к членству», — подчеркнул глава МИД.

Кроме того, Пристайко выразил мнение о том, что Россия Владимира Путина является государством, которое осуществляет террористическую деятельность на официальном уровне, а также раскритиковал заявление президента Франции о том, что НАТО должно сотрудничать с РФ ради борьбы с терроризмом.

«Я не вижу различия между терроризмом и Россией. Терроризм — это действия для достижения политических целей через запугивание. Неужели кто-то скажет, что Россия делает что-то другое?», — задал министр вопрос присутствующим.

Примером такого влияния Пристайко назвал действия РФ на оккупированной части Украины, с попытками повлиять на украинскую власть.

Отметим, что на заседании 3 декабря Верховная Рада призвала президента Владимира Зеленского подать в декабре 2019 года заявку на получение плана действий по членству (ПДЧ) в Организации Североатлантического договора (НАТО). За принятие проекта постановления, разработанного депутатами фракции «Европейская солидарность», проголосовали 284 нардепа.

Напомним, президент Зеленский замахнулся на подписание международного соглашения о безопасности в Европе.

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