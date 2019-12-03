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Происшествия

ЧП в Киеве: трамвай сошел с рельсов и врезался в дерево (фото)

23:54 3 декабря 2019 59
ЧП с трамваем в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве, где с завидной стабильностью отменяют скоростной трамвай, произошло новое ЧП с рельсовым транспортом: один из вагонов сошел с рельсов и въехал в дерево.

Об инциденте сообщает «Киев оперативный».

«Не, ну такое бывает, конечно, но мы сами немного шокированы», — говорится в сообщении.

Журналисты уточняют, что трамвай номер 14 двигался в сторону Отрадного, и оконфузился в районе Шпака.

На одном из снимков видно, как мощно средство передвижения печально «уткнулось» рубкой водителя в дерево, на втором человек в оранжевом жилете дорожника делает неуверенные попытки покинуть вагон — возможно, в поисках помощи.

Информация о травмированных уточняется, сказано в сообщении.

Напомним, что подобный инцидент летом произошел в Одессе: там на улице Водопроводной, трамвайный вагон сошел с рельсов и врезался в бетонный столб, после чего частично перекрыл проезжую часть. В результате аварии обошлось без пострадавших.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Борщаговке было парализовано движение из-за того, что трамвай сошел с рельсов. К счастью, никто из киевлян и жителей столицы тогда не пострадал.

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