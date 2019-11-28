Общество и люди

В Киеве опять отменят скоростной трамвай: что произошло

В выходные — 30 ноября и 1 декабря — снова отменят скоростной трамвай № 1. Это связано с продолжающейся реконструкцией участка колеи от «Улицы Генерала Потапова» до станции «Улица Зодчих».

В то же время «Киевпасстранс» обещает увеличить количество трамваев № 3, которые остаются на линии, и автобусов № 2Т (альтернативный маршрут).

Напомним, движение скоростного трамвая только недавно было восстановлено в Киеве после длительного перерыва. В ноябре каждые выходные трамвай № 1 не выходит на маршрут.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в столице планировалось временно закрыть некоторые станции городской электрички. Речь шла о том, что с 15:30 29 ноября до 1 декабря включительно из-за ремонта путей должны были закрыть станции городской электрички «Левобережная», «Троещина» и «Троещина-2». На сайте «Киевпасстранса» появилась информация об ОТМЕНЕ этих изменений (на основании письма «Укрзалізниці», которая, к слову, в 2020 году собирается повысить цены на билеты ). Электричка будет курсировать в привычном режиме.

Тем временем продуктовые ярмарки в Киеве (на улицах Иорданской, Закревского, Булгакова и Татарской) внесут изменения в некоторые маршруты пассажирского транспорта:

30 ноября по-другому поедут троллейбус № 34, автобусы №№ 9, 31, 101;

по-другому поедут 1 декабря изменится схема движения автобуса № 31.

Маршруты организованы таким образом:

троллейбус № 34 будет курсировать по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда, Степана Бандеры;

будет курсировать по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда, Степана Бандеры; автобус № 9 — от станции метро «Лукьяновская» до улицы Симиренко (без заезда на улицу Булгакова);

— от станции метро «Лукьяновская» до улицы Симиренко (без заезда на улицу Булгакова); автобус № 101 — от станции метро «Почайна» до проспекта В. Маяковского по своей схеме движения, далее — по улицам Теодора Драйзера, Закревского и снова вырулит на привычную трассу;

— от станции метро «Почайна» до проспекта В. Маяковского по своей схеме движения, далее — по улицам Теодора Драйзера, Закревского и снова вырулит на привычную трассу; автобус № 31 — от станции метро «Политехнический институт» до улицы Отто Шмидта по «родной» схеме, затем по улицам Отто Шмидта, Нагорной и снова по действующей линии.

Ранее «ФАКТЫ» писали об ограничении движения транспорта в центре города до конца года: из-за ремонта закрыта улица Покровская. Работы ведутся от Андреевского спуска до переулка Зелинского, объезд — по улице Сагайдачного.





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