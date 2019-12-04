Импичмент Трампа: президенту США выдвинули девять обвинений

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Во вторник, 3 декабря, демократы в Конгрессе США обнародовали итоговый отчет по расследованию в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Документ едва уместился на 300 страницах печатного текста. Он содержит девять пунктов обвинений главе государства.

Ожидается, что в тот же вечером того же дня — 3 декабря — комитет Палаты представителей по разведке одобрит отчет и передаст его в юридический комитет, который должен решить, достаточно ли доказательств собрано для того, чтобы выносить результаты расследования на голосование в Палате представителей. Напомним, в нижней палате Конгресса США у демократов большинство. Если юридический комитет вынесет вопрос об импичменте на голосование, то конгрессмены, скорее всего, поддержат выводы юридического комитета. И тогда процедура импичмента перейдет в свою завершающую стадию. Делом займется Сенат США. Там сторонникам импичмента необходимо набрать не менее двух третей голосов. Само обсуждение в Сенате будет напоминать суд присяжных. Трамп уже заявлял, что хочет, чтобы дело об импичменте как можно скорее попало в верхнюю палату Конгресса. И это понятно, поскольку в Сенате больше голосов у республиканцев.

Так в чем же обвиняют демократы главу государства? Теперь это уже не просто слова, а результаты длительного расследования и опроса множества свидетелей. Напомним, основанием для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшийся 25 июля. Скандал получил название «Украинагейт».

Демократы считают, что президент США использовал в качестве оказания давления на Киев заморозку военной помощи, одобренной Конгрессом для Украины, на сумму 391 миллион долларов. Кроме того, таким же инструментом давления был вопрос о согласовании даты визита Зеленского в Вашингтон и встречи его с Трампом в Белом доме. Давление оказывалось с целью получения компромата на Джо Байдена, которого советники Трампа рассматривали как наиболее вероятного кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года.

В докладе отмечается, что президент США настаивал на публичном анонсировании Зеленским «двух необоснованных, но политически мотивированных расследований». Первое касалось деятельности сына Джо Байдена Хантера, который на протяжении пяти лет входил в совет директоров компании Burisma. Предметом второго должно было стать якобы имевшее место вмешательство Украины в президентские выборы в США в 2016 году на стороне демократов.

«Схема Трампа подорвала внешнюю политику США в отношении Украины и поставила под угрозу нашу национальную безопасность и все ради двух политически мотивированных расследований, которые были призваны помочь его президентской кампании по переизбранию», — подчеркивается в отчете. «Доказательства недопустимого поведения президента убедительны», — говорится в документе.

Председатель комитета по разведке Адам Шифф заявил: «Речь идет не об Украине. Речь о нашей демократии. Если нам нет до нее дела, мы можем быть уверены, что президент снова и снова повторит все это».

Еще одно серьезное обвинение заключается в том, что Трамп приказал всячески мешать расследованию Конгресса. В отчете утверждается, что 12 высокопоставленным чиновникам Белого дома и Государственного департамента США было категорически запрещено давать показания на слушаниях. Также был изъят 71 документ, из тех что запросили члены комитета по разведке.

Реакция Белого дома последовала незамедлительно. «Отчет председателя Шиффа читается как потуги блогера-любителя доказать что-то, не имея никаких улик», — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», демократы хотели видеть Трампа на открытых слушаниях в Конгрессе в рамках процедуры импичмента. Президента пригласили явиться туда 4 декабря, то есть до обнародования отчета Шиффа. Однако Трамп отправился на саммит НАТО в Лондон. Было заранее понятно, что он не придет на слушания. Президент США в этот день все еще будет находиться в британской столице.

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