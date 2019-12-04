На радость папе: внебрачная дочь Марадоны снялась в рекламе нижнего белья (фото красотки)

Шоу-бизнес

23-летняя внебрачная дочь известного футболиста Яна (Jana) Марадона, которую папочка уравнял в правах с другими детьми, решила начать карьеру модели.

Об этом пишет The Sun.

В Instagram Яна (также ее называют Джейн, Жану) поделилась первыми результатами сотрудничества с бельевым брендом. На снимках Яна позирует в кружевном комплекте и боди, собирая комплименты в духе «Вы самая прекрасная представительница семьи Марадона».

Издание напоминает, что Яна Марадона появилась на свет в результате кратковременного романа футболиста с официанткой боулинга Валерией Салабаин. Диего признал свое отцовство в отношении нее только пять лет назад. Можно сказать, что мать Яны — одна из немногих, кому повезло в этом плане.

Всего у Диего шестеро детей, четверо из которых внебрачные. Матери каждого из них пришлось пройти огонь и воду, чтобы доказать отцовство Диего. За отказы проходить тесты ДНК и выплачивать алименты Марадона регулярно получал условные сроки и штрафы.

В то же время издание Hello! напоминает, что любовной биографии аргентинского спортсмена позавидуют даже создатели бразильских сериалов: своей первой жене Диего изменял с итальянскими актрисами, лауреатками конкурсов красоты и балеринами, а отправившись играть в Неаполь, оказался в центре громкой истории с поставками «ночных бабочек» из Южной Америки в Италию.

По рассказам сутенера, с которым Диего тогда сотрудничал, за период жизни в Неаполе (и официального брака) у футболиста было 12 тысяч любовниц. После развода с первой супругой он несколько раз пытался построить новую семью, но каждая история оборачивалась скандалом: он неоднократно обвинял своих подруг в воровстве, они его — в избиениях.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году 59-летний Марадона сделал предложение своей девушке — 29-летней футболистке и модели Росио Оливе. Но потом мастер мяча почемe-то передумал, и девушка подала на наглеца иск с требованием выплатить ей ни много ни мало, а 6,3 миллиона долларов. Пара была вместе около шести лет.

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