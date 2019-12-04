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- 06:59 Травля продолжается: Софию Ротару "заподозрили" в том, что ее "молодое" лицо – искусственная маска
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Травля продолжается: Софию Ротару "заподозрили" в том, что ее "молодое" лицо – искусственная маска
Недруги Украины и ее артистов в РФ продолжают травлю популярных исполнителей, при этом градус абсурдности их «обвинений» повышается. В частности, на днях появились «разоблачения» о том, что «молодая» внешность 72-летней певицы Софии Ротару может объясняться использованием пластического грима.
Об этом пишет Newsland со ссылкой на некие анонимные ресурсы в Сети.
«Обвинители» Ротару исходят из того, что певица, которой в августе исполнилось 72 года, практически не меняется на протяжении десятилетий.
«В связи с подобной „вечной молодостью“ в СМИ и соцсетях постоянно появляются слухи о многочисленных пластических операциях, которые якобы делает звезда для устранения возрастных изменений. Подобные пересуды ходили среди поклонников творчества Софии еще в советские годы, но после появления Ротару на „Славянском базаре“ с абсолютно не изменившимся лицом подозрения зрителей усилились», — говорится в статье.
Также приводятся «доказательства» некоего telegram-канала «Антиглянец», который утверждает, что секрет молодости Ротару заключается в пластическом гриме.
«Это эластичные, но достаточно плотные элементы, которые закрепляются на лице и теле человека, меняя его внешность и черты до неузнаваемости. О том, что могут гримеры благодаря данной технологии, можно убедиться благодаря телевизионным проектам вроде „Точь-в-точь“ и „Один в один“, где одни знаменитости гримируются под других», — утверждают хейтеры.
Авторы канала утверждают, что собственные источники «сдали» им секрет вечно юного лица Ротару. Им, согласно сообщению, оказалась маска, но не привычный всем женщинам способ для ухода, а маска в буквальном смысле — пластический грим. Именно в нем, как отмечается, Ротару в последнее время появляется на публике, поражая окружающих отсутствием признаков старения.
«Так что чудес не бывает. А жаль», — цинично «сожалеют» «обвинители».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», помимо недругов в РФ достаточно и здравомыслящих людей, которые встали на защиту Софии Михайловной.
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