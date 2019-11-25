"Загоняют за флажки": Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару

Шоу-бизнес

Известные российские артисты выступили против травли в России легендарной певицы Софии Ротару, которая после длительной паузы собралась с выступлением в Москву и обещает принять участие в «Песне года». На защиту Софии Михайловны стал популярный певец Николай Басков. Он написал в Instagram пост со словами поддержки и призвал прекратить спекулировать на имени певицы. Он заявил, что многие украинские артисты выступают в РФ и получают премии, однако набросились только на Ротару.

«То, что сейчас происходит в информационном поле вокруг @sofiarotaru.official Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво! Она поистине Великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на её хитах выросло несколько поколений. И что происходит сейчас? Открытая травля, если всё своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это всё начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно. Хорошо ли проверили факты? Не думаю. Но прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно! Я лично горжусь, что пел с ней на одной сцене, что живу с такой Легендой в одно время и очень надеюсь, что она, несмотря ни на что, приедет на Песню Года и не только!», — написал Басков.

В комментариях его поддержали многие звездные коллеги Максим Галкин, Сергей Лазарев, Лолита Милявская, Игорь Крутой, Наташа Королева.

Ранее в защиту Ротару высказались Лев Лещенко и Владимир Винокур.

Напомним, на Софию Ротару ополчились в России из-за гражданской позиции и призывали бойкотировать ее выступления, не ходить на концерты. Причиной тому стало интервью сестры Ротару Лидии, которая рассказала изданию «Бульвар Гордона», как их семья помогала воинам АТО.

Позже концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что София Михайловна «никогда не спонсировала войну», а всегда призывала к миру и пониманию.

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