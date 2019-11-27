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Шоу-бизнес

"Это заказная история": сын Софии Ротару объяснил травлю певицы в России

16:41 27 ноября 2019 517
Ротару с сыном
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко назвал ее травлю в России заказной.

Как объяснил он в интервью кп.ру, Ротару не возвращалась в Россию, поскольку давно не дает сольных концертов, и не финансировала украинскую армию.

«Это явно какая-то заказная история, поскольку все обвинительные формулировки лживые абсолютно. От начала до конца. Какое возвращение? Откуда? Куда?» — возмутился он.

По словам Евдокименко, его мать всегда приезжала на новогодние съемки в Россию. «А то, что грязь начали лить, ну, это уже под чей-то заказ явно, этот троллинг подняли, этот хайп на всю вашу страну. Слава Богу, у нас все тихо и спокойно, у нас есть чем заниматься», — отметил мужчина.

Он подчеркнул, что Ротару поддержали российские артисты. «Ей звонили, начиная от Аллы Борисовны, все, кто ее знает», — рассказал он.

Евдокименко отметил, что все это — цена популярности. «Знаете, вот обидно, что у нас все так любят поливать и на вентилятор кидать то, что непотребно… Я ж говорю — Бог всем судья. Все пройдет», — уверен он.

Сын певицы добавил, что Ротару не смотрит телевизор и не понимает, откуда столько ненависти.

Напомним, что многие российские коллеги стали на защиту Ротару.

А в самой России упрекнули Пугачеву, что она — не патриот своей страны, как София Ротару.

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