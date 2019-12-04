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Украина

Ползучая оккупация: боевики "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской (фото)

7:49 4 декабря 2019 618
Боевик на мосту в Станице Луганской
Инф. «ФАКТОВ»

В Станице Луганской (Луганская область), где недавно открыли новый мост через реку Сиверский Донец, боевики под видом «наблюдателей» находятся на территории, подконтрольной правительству Украины.

Как сообщает «ВВС Украина», боевики «ЛНР» в камуфляже российского образца и синих каска с надписью «СЦКК» (Совместный центр по контролю и координации) фактически передвинули линию разграничения на 100 метров и установили символическое присутствие на другом берегу реки.

Их присутствие подтверждали и наблюдатели из СММ ОБСЕ: «1 декабря на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела как минимум 5 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью „СЦКК“) между южной оконечностью нововозведенной секцией моста и блокпостом вооруженных формирований в пределах участка разведения».

Подобная тактика ползучей оккупации россиянами используется не впервые. В Абхазии и Южной Осетии войска РФ самовольно передвигают границу, захватывая фактически ежедневно все новые и новые грузинские территории. Все это происходит под дулами автоматов и угрозами начать стрелять.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на мосту на линии разграничения в Станице Луганской боевики развесили символику террористической «ЛНР» — флаги.

Фото https://www.bbc.com/ukrainian.

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