Зеленский показал впечатляющее видео из Станицы Луганской

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook видео восстановления моста в Станице Луганской. На восстановление разрушенного войной моста ушло около четырех месяцев.

В начале ролика размещены архивные кадры с обещанием Зеленского построить этот мост. Затем зрителям демонстрируют ускоренную съемку сооружения конструкции моста. В конце ролика президент Зеленский осматривает восстановленный мост.

«Мы действительно делаем! Мост в Станице Луганской — не только переправа. Это символ единства Украины», — написал президент.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Зеленский заявил, что «флаги» террористов «ЛНР», которые расположены на одной стороне моста в Станице Луганской, должны быть убраны.

Пользователи в соцсетях усомнились в необходимости этого моста для Украины. Многие открыто признают, что 37 млн гривен на мост из госбюджета Украина потратила зря.

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