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Пошел против Зеленского — вон из партии: "слугам народа" разработали специальный этический кодекс
Народные депутаты монобольшинства получили для ознакомления проект так называемого «Кодекса этики народного депутата Украины — члена депутатской фракции политической партии «Слуга народа».
По информации theБабель, свод состоит из 10 пунктов, а его автором является одиозный нардеп Александр Дубинский.
1.Депутат должен действовать исключительно в пределах Конституции и закона.
2. Главной целью деятельности депутата является выполнение требований избирателей.
3. Депутат не может действовать вопреки программе политической партии и президента.
4. Депутат имеет право на собственное мнение и аргументированную позицию.
5. Депутат должен уважать решения фракции и должен выполнять их.
6. Все решения фракции принимаются по правилу 70/30 — где 70% голосов от количественного состава фракции определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30% количественного состава фракции определяют вето на любое решение.
7. Рассмотрение принципиальных вопросов и/ или рассмотрение вопросов при отсутствии кворума проводится только в виде письменного голосования.
8. Если депутат не согласен с фракцией или не выполняет программу партии и президента, он обязан покинуть фракцию.
9. Депутат обязан лично голосовать в парламенте. В случае неперсонального голосования депутат обязан сложить мандат (напомним, первых «кнопкодавов» в правящей коалиции наказали денежными штрафами).
10. В случае системного (более 50%) невыполнения решений фракции депутат обязан выйти из фракции.
По словам лидера фракции Давида Арахамии, на данный момент проект кодекса находится в стадии обсуждения депутатами. После завершения обсуждения фракция намерена утвердить их в окончательной редакции.
Напомним, на заседании Верховной Рады 3 декабря спикер Дмитрий Разумков официально объявил с трибуны Рады об исключении из фракции «Слуги народа» Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова. Их прегрешения стали поводом для президента Зеленского заявить, что Раде IX созыва осталось работать недолго.
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