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Украина

Разумков заявил, что Иванисова исключили из «Слуги народа»

12:40 3 декабря 2019 80
Верховная Рада
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 3 декабря, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении из состава фракции «Слуга народа» нардепов Романа Иванисова, Анны Скороход и Антона Полякова. Ранее президент Владимир Зеленский намекнул, что IX созыву Верховной Рады вообще недолго осталось работать.

Как сообщает ТСН.ua, Дмитрий Разумков заявил в сессионном зале парламента, что решение по исключению народных депутатов Скороход и Полякова фракция приняла еще 15 ноября.

«Сообщаю, что депутатская фракция „Слуга народа“ на своем заседании 2 декабря приняла решение исключить из состава депутатской фракции народного депутата Романа Иванисова», — добавил Разумков.

Напоминаем, у Иванисова оказалась судимость за изнасилование. Скороход не поддержала голосование фракции за законопроект о продаже земли, а Антон Поляков голосовал против Департамента финрасследований, законов по ФОПам и по кешбеку.

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