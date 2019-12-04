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- 10:03 Премьер Гончарук со следующего года вводит систему оценки работы губернаторов
Премьер Гончарук со следующего года вводит систему оценки работы губернаторов
С 2020 года правительство вводит системную оценку показателей работы губернаторов. Тот чиновник, который не сможет систематически показывать результаты, будет уволен с должности. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время селекторного совещания с председателями областных госадминистраций.
«В Программе действий правительства мы четко прописали, что построим интегрированную систему оценки эффективности работы чиновников. Поэтому с 2020 года мы вводим системную оценку показателей работы губернаторов. Она будет показывать, кто работает на результат, а кто саботирует работу и нуждается в замене», — отметил глава правительства.
По его словам, для оценки эффективности работы чиновников в Кабмине разработали систему оценки ключевых показателей эффективности (KPI). Он также добавил, что соответствующий проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Порядка и Методики экспериментального проведения мониторинга и оценки эффективности губернаторов, Киевской и Севастопольской МГА» уже подготовлен.
«Мониторинг будет изучать эффективность управленческой деятельности губернаторов, выявлять проблемные вопросы развития региона и причины их возникновения, а также повышать эффективность управленческих решений органов исполнительной власти», — пояснил премьер.
Он также добавил, что оценку будет проводить Секретариат Кабинета министров на основании имеющихся данных государственной статистики, информации центральных органов исполнительной власти, МДА и других источников открытых данных.
«Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться, ему придется расстаться со службой. Госдолжности больше не будут местом, где сотрудник просто ждет пенсии и пользуется льготами», — подытожил Алексей Гончарук.
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