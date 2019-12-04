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Думал, что в видеоигре: в России мужчина под наркотиками расстрелял женщину прямо на улице
В российском городе Пермь местный житель подумал, что он находится в видеоигре, открыл огонь из ружья и убил прохожую, выстрелив в нее пять раз подряд. Ранее в российском Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в своем учебном заведении, убив одного учащегося и ранив троих.
Как сообщает «Мэш», по версии Следкома РФ, 50-летний Дима Ниндзя находился под воздействием наркотических веществ.
Сообщается, что сначала мужчина стрелял по окнам, а потом застрелил на улице женщину, шедшую по пешеходному переходу. После этого он открыл огонь по проезжавшей рядом машине Росгвардии. В результате один из росгвардейцев был ранен в ногу. Также ранение получил один из жителей города, который на улице чистил от снега свою машину. Еще двоим прохожим удалось убежать с места ЧП.
Известно, что стрелок ранее был судим за продажу наркотиков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в воинской части в Забайкалье (Россия) восьмерых сослуживцев, объяснил свои действия «неуставными отношениями» — сослуживцы предупредили парня, что он будет «опущен».
Фото из Telegram-канала «Мэш».
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