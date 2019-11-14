В России студент расстрелял однокурсников в колледже: детали жуткого инцидента (фото, видео)

Мир

В четверг, 14 ноября, в российском Благовещенске студент строительного колледжа устроил стрельбу в своем учебном заведении. В результате один парень погиб, еще трое ранены. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. На днях стало известно еще об одном жутком убийстве в России — в Санкт-Петербурге профессор университета сначала застрелил, а потом расчленил свою любовницу- аспирантку вуза.

По информации ресурса, «благовещенский стрелок» — студент 4 курса Даниил Зацепин.

По предварительным данным, при стрельбе погиб его однокурсник Алексей Голубничий (на фото). Голубничий собирался жениться на своей девушке Дарине. Парень планировал сделать предложение буквально на днях.

Алексей Голубничий с девушкой

Сокурсники характеризуют стрелявшего Даниила Зацепина как тихого и спокойного парня. По словам студентов, причиной стрельбы могла стать месть из-за девушки.

На этом фото — Данил Засорин с ружьем. После самоубийства в одной из аудиторий.

Однокурсники Засорина сообщили полиции, что над девушкой Зацепина надругались в одном из помещений колледжа. Но заявление в полицию она не подавала. Узнав о случившемся, Данил пришел в ярость, пришел в аудиторию и стал целиться в тех, кого считал причастным к произошедшему.

Данную информацию проверяют следователи. Они планируют допросить девушку и родных Засорина.

Нападавший на собственный колледж студент застрелился после прибытия сотрудников ГИБДД. Полицейские требовали от парня сдаться, он начал стрелять в сторону инспекторов. Полицейские открыли огонь, заблокировав стрелка в одной из аудиторий. Это позволило вывести из колледжа студентов и преподавателей. Затем парень выстрелил в себя. По предварительной информации, оружие в его руках — Иж-81.

Сообщается, что двое пострадавших при стрельбе находятся на операции в больнице. У них множественные огнестрельные ранения. Двое подростков доставлены в областную детскую клиническую больницу: один — в тяжелом состоянии, у второго — состояние средней тяжести. Третий раненый находится в Благовещенской городской больнице.

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии в Керченском политехническом колледже, где в результате бойни, которую устроил студент 4 курса Владислав Росляков погибли 25 человек, еще десятки получили травмы. Убийца также покончил с собой.

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