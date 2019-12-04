Кучеренко рассказал об объединении депутатов для защиты энергетической безопасности страны

Политика

Народные депутаты создали межфракционное объединение для защиты энергетической безопасности государства и противодействию российской экспансии с помощью импорта тока. Об этом заявил член межфракционного депутатского объединения «Энергетическая независимость и безопасность Украины» Алексей Кучеренко на брифинге в Верховной Раде.

«Наша главная цель — сделать процесс развития энергетической безопасности Украины, а энергетическая безопасность — это и есть наша политическая безопасность. Мы должны сделать максимально профессиональным, максимально деполитизированным этот процесс. И поэтому приглашаем всех без исключения депутатов, представителей всех без исключения фракций и групп для профессионального участия в работе нашего межфракционного объединения», — сказал Кучеренко.

Он также отметил, что члены объединения намерены бороться за отмену импорта российской электроэнергии, который был восстановлен благодаря «поправке Геруса», поскольку он угрожает энергетической независимости страны.

Ранее народный депутат Украины Ахтем Чийгоз назвал возобновление импорта электроэнергии из РФ, которое стало возможным в результате «поправки Геруса», предательством национальных интересов, которое ослабляет позиции Украины в Европе.

Напомним, президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а это убивает отечественную энергетику и грозит сорвать интеграцию Украины в европейскую энергосистему. Он также отметил, что объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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