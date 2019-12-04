На Донбассе засекли российские системы РЭБ (видео)

Украина

Террористы самопровозглашенной «ДНР» распространили странное видео, пытаясь скрыть присутствие на оккупированной территории новейших российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в т. ч. Р-330Ж «Житель», Р-378Б «Борисоглебск-2», «Торн», Р-381Т2 «Таран», РБ-341 В «Леер-3», Р-934УМ, СПР-2М «Ртуть-БМ», РБ-636АМ2 «Свит-КУ» и 1РЛ243 «Рубикон».

Боевики подошли к заданию кремлевских кураторов креативно, решив создать некие муляжи, представив их как собственные разработки техники РЭБ — «Терикон — М2Н», «Хамелеон» и «Тритон». Также они попытались внешне скопировать российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж «Житель».

Однако, отметили эксперты, террористи «немного ошиблись», разместив аппаратуру на шасси ЗиЛ-131, а передающие антены — на старой дизельной электростанции ЕСД-50-ВС/230-МУ (российская станция Р-330Ж «Житель» размещена на шасси КАМАЗа 5350).

Напомним, еще в мае 2019 года на оккупированном Донбассе зафиксировали появление систем орбитального подавления «Тирада-2» российского производства. На тот момент система официально числилась на испытаниях.

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