В Украине приговорили организатора взрыва возле управления СБУ в Одессе

Украина

Один из организаторов взрыва у здания Управления СБУ в Одессе, который прогремел 27 сентября 2015 года, приговорен к 8 годам заключения.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, такое решение приняла коллегия судей Приморского районного суда Одессы. «Осужденный был водителем группировки и непосредственно проводил разведку местности накануне взрыва. За участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 УК) и совершения теракта (ч. 2 ст. 258 УК) он получил 8 лет за решеткой», — говорится в сообщении.

Также в СБУ напомнили, что ранее к четырем с половиной годам тюрьмы был приговорен наблюдателя террористов. Служба установила всех причастных к этому преступлению. Однако непосредственный заказчик и координатор теракта находится в международном розыске. От правосудия он скрывается в России и на временно неподконтрольных Украине территориях.

«Сейчас идет судебное разбирательство в отношении организатора и непосредственного исполнителя теракта. Ему грозит 12 лет тюрьмы», — добавили в СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», взрывотехники утверждали, что мощность взрывчатки составляла 5−6 килограмм в тротиловом эквиваленте.

В октябре 2015 года суд отправил под арест троих фигурантов дела, задержанных правоохранителями.

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