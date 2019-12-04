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Происшествия

В Одессе крупный пожар в вузе: первые подробности, фото и видео

11:34 4 декабря 2019 2090
Спасение студентов
Инф. «ФАКТОВ»

В Одессе пожарные ликвидируют масштабный пожар на территории местного колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Напомним, в конце ноября в Одессе при пожаре в многоквартирном доме погибли пенсионерка и ребенок.

Как сообщили спасатели, информация о возгорании поступила на линию 101 в 10:12.

Очаг возгорания находился на 3 этаже шестиэтажного учебного корпуса, которое относится к памятникам архитектуры.

Ориентировочно огнем оказалась охвачена площадь в 700 квадратных метров.

Информация о пострадавших уточняется, по данным СМИ, на данный момент речь идет о 10 пострадавших. Среди них — один спасатель.

К ликвидации пожара привлечено 65 человек личного состава и 16 единиц специальной техники.

Напомним, вечером 3 декабря в Киеве возник пожар на территории элитного жилого комплекса в центре города.

Фото ГСЧС

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